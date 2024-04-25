مذكرات اعتقال دولية محتملة لنتنياهو وقادة الجيش وإسرائيل تبحث سبل مواجهتها

بحث مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أمس الأربعاء، سبل مواجهة احتمال صدور مذكرات اعتقال دولية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.

ويتهم الفلسطينيون ومؤسسات حقوقية محلية ودولية هؤلاء القادة وغيرهم بارتكاب جرائم حرب، خلال الحرب المدمرة التي يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت القناة الـ13 العبرية إن مناقشة سرية جرت في مجلس الأمن القومي تمهيدا لاحتمال صدور مذكرات اعتقال دولية خلال الأيام المقبلة لمسؤولين كبار في إسرائيل.

وأضافت: “بحسب المعلومات والمؤشرات المتوفرة لدى كبار المسؤولين في إسرائيل، يوجد احتمال أن تُوجه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت وهاليفي.

وتتبع المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الأمم المتحدة، وتلاحق الأفراد، في حين تفصل محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وهي تنظر بالفعل، للمرة الأولى، في دعوى تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بغزة.

تركز على صناع السياسة

وأوضحت القناة أنه ضمن المناقشة جرى إقرار إجراءات فورية يتعين على إسرائيل اتخاذها لمواجهة هذه الخطوة المحتملة، بينها شنّ حملة سياسية على المستوى الدولي ضدها.

وأفادت بأن نتنياهو سيجري في هذا الشأن محادثات مع مسؤولين من دول أوروبية، بينها هولندا والنمسا.

كما سيجري وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن مايك هرتصوغ، اتصالات مع الكونغرس الأمريكي وإدارة الرئيس جود بايدن، وفق القناة.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إنه في حال صدور مذكرات اعتقال دولية ستعيد هذه الخطوة إلى الأذهان الإجراءات المتخذة ضد روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين على خلفية الحرب ضد أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.

وتابع المسؤولون أنه من المتوقع أن تركز المحكمة الجنائية الدولية في مذكرات الاعتقال على صناع السياسة في إسرائيل وليس صغار الجنود.

ومن المتوقع أن يعقد المجلس المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابينت) اجتماعا اليوم الخميس، يُتوقع أن يتطرق إلى مسألة مذكرات الاعتقال المحتملة، حسب القناة.

جرائم حرب

وفي 19 إبريل/نيسان الجاري، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال دولية قريبا لنتنياهو ومسؤولين كبار آخرين؛ على خلفية ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.

وأفادت بأن نتنياهو التقى بشكل عاجل وزراء الشؤون الاستراتيجية ديرمر والعدل ياريف ليفين والخارجية يسرائيل كاتس، لبحث المسألة ومناشدة الحلفاء الغربيين، ولا سيما الولايات المتحدة، المساعدة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 111 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنسان في غزة.

ومنذ 17 عاما، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عدهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية.