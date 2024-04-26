أمريكي يفتخر بابنته المتظاهرة دعما لغزة ويشاركها الاحتجاجات (فيديو)

أبدى أب إعجابه وفخره بابنته التي تشارك في مظاهرات بجامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة، ضد الإبادة الجماعية في غزة.

وشارك الأب مرتديًا الكوفية والعلم الفلسطيني في المظاهرة دعمًا لابنته، واحتجاجًا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال الأب لوسيلة إعلام محلية، “أنا ضد الإبادة وعائلتي ضد الإبادة الجماعية، نعتقد أن لا أحد يستحق القتل ولا طفل يستحق القتل”.

وعما إذا كان يشعر بالقلق على ابنته بسبب عنف الشرطة ضد المتظاهرين، قال “أشعر بالقلق لكن ابنتي اتخذت القرار الصحيح، لو اختارت أن تتعرض للاعتقال من أجل فلسطين، سأكون الأب السعيد”.

وأشاد الأب بالمتظاهرين ووصفهم بـ”الشجعان”، لافتًا إلى أنه بالرغم من أن الشرطة تتوعدهم إذا لم يغادروا ستعتقلهم، إلا أن الطلاب مستمرون في التظاهر.

وتحدث عن شعوره كأب لأطفال صغار، وقال “لدي أولاد بينهم أطفال في عمر 7 سنوات، وأتخيل كوني أبًا في فلسطين، وأشاهد طفلي يتعرض للقتل على يد إسرائيل”.

"لو اختارت أن تتعرض للاعتقال من أجل #فلسطين سأكون الأب الأسعد".. أب يشارك ابنته الاحتجاجات ضد الإبادة الجماعية في جامعة جنوب كاليفورنيا pic.twitter.com/VQmSbqC8ME — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 26, 2024

وتتصاعد المظاهرات المؤيدة لغزة، التي بدأت في جامعة كولومبيا الأمريكية وامتدت إلى العديد من الجامعات في جميع أنحاء العالم، على الرغم من تدخلات الشرطة، والتهديدات بالاعتقال والإبعاد.

ومن أبرز ما يطالب به الطلبة المحتجون وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسحب الاستثمارات الجامعية في الشركات التي تدعم إسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على القطاع.

وأصبح الاعتصام الذي بدأه طلاب جامعة كولومبيا الأمريكية في حديقة الحرم الجامعي مصدر إلهام للطلاب في جميع أنحاء العالم.