إسرائيلية مشاركة في أسطول الحرية: رفضت العيش في المستوطنات لهذا السبب (فيديو)

روت امرأة إسرائيلية قصة مغادرتها المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة، واستعدادها للمشاركة في “أسطول الحرية” الذي من المقرر أن ينطلق من إسطنبول إلى قطاع غزة مساء اليوم الجمعة.

وقالت للجزيرة مباشر “أنا جئت من فلسطين ولكني لست فلسطينية، فقد ولدت لعائلة إسرائيلية يهودية، وأذهب على متن هذه السفينة كجزء مما يسمى بتحالف أسطول الحرية، ونحن ننظم هذا الحراك منذ عام 2012”.

“كأنني أسرق أرض شخص آخر”

وأضافت “لطالما شعرت بأنني في المستوطنات الإسرائيلية وكأنني أسرق أرض شخص آخر، فأنا أعرف أن الأرض التي بني عليها الكيبوتس (المستوطنة) كانت أراضي فلسطينية”.

وتابعت “عندما غادرت إسرائيل كنت في سن الـ34 وكنت ناضجة وراشدة، وشاركت في الكثير من التظاهرات والاحتجاجات ضد المستعمرات”.

وأعلن مكتب تنسيق أسطول الحرية أن القافلة، التي يشارك فيها متطوعون من المنظمات غير الحكومية يمثلون 12 دولة، ستنطلق إلى غزة الجمعة.

ويهدف الأسطول إلى كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ نحو 17 سنة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

ويضم الأسطول، الذي تشرف عليه لجنة المساعدات التركية واللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، متطوعين من مختلف دول العالم، من إندونيسيا إلى هاييتي، ومن النيجر إلى أيرلندا، بينهم أطباء وأكاديميون وصحفيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان.