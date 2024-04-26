بلومبيرغ: الهجوم على أصفهان كشف عن سلاح جديد لدى إيران

رغم توقف الهجمات الصاروخية التي تبادلتها إسرائيل وإيران هذا الشهر، إلا أن الصدام المباشر غير المسبوق بين الخصمين القديمين أثار تساؤلات بشأن الدور الذي لعبته روسيا في الصراع الذي تكشف في الشرق الأوسط.

وقالت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء، اليوم الجمعة، إنه بحسب تقارير أمريكية وإسرائيلية، فإن العملية التي يعتقد أن إسرائيل نفذتها ضد مدينة أصفهان الإيرانية قبل أسبوع، كشفت عن جزء من نظام دفاعي ضد الطائرات زودت موسكو به طهران.

وبعد مرور يوم واحد، نشرت وكالة أنباء رسمية إيرانية أنباء عن وصول وشيك لطائرات مقاتلة جديدة من روسيا، بيد أنه تم سحب تلك التقارير الإخبارية في وقت لاحق دون تفسير.

ونقلت بلومبيرغ عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله في اجتماع مع نظيره الإيراني محمد رضا أشتياني اليوم الجمعة، في العاصمة الكازاخستانية أستانا، إن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون العسكري مع إيران من باب “المنفعة المتبادلة”.

وأثار الإيحاء بأن إيران تحصل على أسلحة من روسيا مخاوف في إسرائيل بشأن الآثار المترتبة على توسيع العلاقات الدفاعية بين موسكو وطهران، خاصة في وقت يبدو فيه أن إسرائيل وإيران أصبحتا أقرب من أي وقت مضى على شفا حرب شاملة.

يشار إلى أن إسرائيل لديها الداعم الخاص بها ألا وهي الولايات المتحدة، وأنها تعتزم استخدام حزمة مساعدات بقيمة 26 مليار دولار تم تمريرها مؤخرا.

وزير الخارجية الإيراني: تحلينا بضبط النفس طوال الفترة الماضية لكن يبدو أن إسرائيل فهمت ذلك خطأ#الجزيرة_مباشر #إيران pic.twitter.com/SvOmCWbF6j — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 14, 2024

وفي منتصف الشهر الجاري، أطلقت إيران نحو 350 صاروخًا وطائرة مسيّرة اتجاه إسرائيل، زعمت تل أبيب أنها اعترضت 99% منها، وقالت طهران إن نصف الصواريخ أصاب أهدافًا إسرائيلية “بنجاح”.

وهذا أول هجوم تشنّه إيران مباشرة من أراضيها على إسرائيل، وليس عبر جماعات موالية لها بينها “حزب الله” في لبنان، وجاء ردًّا على هجوم استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري.