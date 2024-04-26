غارة إسرائيلية تقتل لبنانيين اثنين في البقاع الغربي (فيديو)

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الجمعة، استشهاد مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف سيارتهما على طريق ميدون-السريرة في البقاع الغربي.

وحسب مشاهد فيديو متداولة على منصات التواصل، ظهرت السيارة مشتعلة وويخرج منها دخان أسود بكثافة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميًا عند الحدود، أسفر عن قتلى وجرحى، معظمهم في لبنان.

ويقول الحزب والفصائل إن تحركهم يأتي تضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية، خلفت قرابة 112 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب بادة جماعية.