لندن تستدعي سفير روسيا للاحتجاج على “نشاط خبيث”.. ما القصة؟

استدعت الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، السفير الروسي في لندن على خلفية اتهامات لموسكو “بتدبير نشاط خبيث”، وذلك بعد ساعات من توجيه الاتهام إلى بريطاني بالعمل “لحساب الدولة الروسية”.

وقالت متحدث باسم الوزارة في بيان: “لا تزال المملكة المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الاتهامات بتدبير روسيا لنشاط خبيث على الأراضي البريطانية، فضلا عن نمط السلوك الأوسع الذي نشهده من جانب روسيا الاتحادية لرعاية مثل هذا النشاط على أراضي دول أخرى ذات سيادة”.

ودعت الوزارة إلى “الوقف الفوري لهذا النشاط”، مضيفة أنها “ستواصل العمل مع حلفائنا للردع والدفاع ضد مجموعة كاملة من التهديدات الصادرة عن روسيا”.

We have summoned the Russian Ambassador to the UK to demand an explanation for allegations that the Russian Federation orchestrated an act of criminal activity on UK soil.

We are working closely with allies to expose and respond to such malign activity.https://t.co/1gcfryWMcb

