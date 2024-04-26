مياه ملوثة تغرق شوارع غزة.. تفاقم مشكلة الصرف الصحي وقطع الكهرباء وشح المحروقات (فيديو)

رصدت قناة الجزيرة مباشر تفاقم مشكلات الصرف الصحي بالتزامن مع الانقطاع التام للكهرباء والنقص في المحروقات ومعدات التشغيل بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت بعد عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

شوارع غزة تغرق بمياه الصرف الصحي والمياه العادمة التي تغلق الطرقات وتجتاح البيوت في العديد من المناطق، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية، لا سيما مع تفاقم هذه المشكلة مع نقص الإمكانيات والمعدات في ظل نقص المحروقات وانقطاع الكهرباء، ما يعوق عمل طواقم البلديات لحلها.

أحد العاملين في بلدية مخيم النصيرات قال للجزيرة مباشر “في ظل حالة النزوح الأخيرة التي حدثت في الفترة الأخيرة تجاه المخيم، حدثت حالات طفح صحي كبيرة جدًا، بحكم عدم استيعاب خطوط الصرف الصحي الموجودة للأعداد الحالية من الناس”.

شح الإمكانيات

واستطرد “كما تعاني بلدية النصيرات في ظل هذه الأوضاع الصعبة من شح الإمكانيات التي تختص بتسليك خطوط الصرف الصحي مثل سيارات كسح الصرف الصحي وسيارات شفط المياه العادمة، والآليات المختصة بهذا المجال، ما دفع العاملين في البلدية لاستخدام وسائل بدائية”.

وأضاف “نحاول بكل ما استطعنا إيجاد حلول لهذه المشكلة، وتواصلنا مع مؤسسات دولية، لا سيما مع حرارة الصيف وانتشار الأمراض”.

في السياق، يقول أحد سكان المخيم، إن الحياة مأساوية في ظل الأوضاع الحالية، مع انتشار البعوض والرائحة الكريهة، بسبب مياه المجاري التي وصلت آثارها للبيوت.

ويعاني قطاع غزة بعد نحو 202 يوم من الحرب من أزمة كارثية بسبب استهداف البنى التحتية في عموم القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي الذي أودى بحياة أكثر من 34 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين.