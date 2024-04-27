أمريكا.. اتساع رقعة مظاهرات الطلاب والشرطة تفض اعتصامًا بالقوة (شاهد)

امتدت الاحتجاجات الطلابية بالولايات المتحدة المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جامعات نورث كارولينا وأريزونا وأوراريا.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أن مخيمات جديدة نصبت في جامعتي نورث كارولينا وأريزونا، وسط استمرار الاحتجاجات الطلابية التي تطالب مؤسسات التعليم العالي بإدانة الحرب على غزة وسحب استثماراتها من شركات إسرائيلية.

وحاولت الشرطة فض الاعتصام في جامعة أريزونا، لكن المتظاهرين بقوا في حديقة الحرم الجامعي بعد هدم خيامهم ومصادرتها، وفق ما أوردته شبكة “آي بي سي” الأمريكية.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالحرب الإسرائيلية مثل “واحد، اثنان ثلاثة أربعة.. لا احتلال بعد الآن”، و”خمسة ستة سبعة ثمانية.. إسرائيل دولة فصل عنصري”، و”واحد اثنان ثلاثة أربعة.. لا نريد حربكم القذرة”، بحسب الشبكة.

وشهدت الاحتجاجات اعتقال عدد من الأشخاص، لكن لم يتضح العدد الإجمالي للمعتقلين على الفور.

BREAKING: Police attempting to break up Gaza solidarity encampment at Arizona State University. pic.twitter.com/GYHHcQQxfp — BreakThrough News (@BTnewsroom) April 26, 2024

وفي السياق، نصب طلاب جامعة نورث كارولينا أكثر من 12 خيمة في حرم الجامعة، وفقا لصحيفة “ديلي تارهيل” الطلابية.

وأوضحت الصحيفة أن المخيم ضم قرابة 100 طالب يطالبون الجامعة بمقاطعة إسرائيل أكاديميا وبسحب استثماراتها مع شركات إسرائيلية.

A student at the University of North Carolina at Chapel Hill shares how her "Jewish Values" are the reason why she is standing in solidarity with Palestine and "fighting for an end the genocide." pic.twitter.com/2p1orZSxy8 — Stu (@thestustustudio) April 26, 2024

كما نظم طلاب في جامعة أوراريا بولاية كولورادو الأمريكية اعتصامًا في حديقة الجامعة، وأظهرت شاهد متداولة على منصات التواصل محاولة قوات الشرطة فض الاعتصام بالقوة.

وفي 18 أبريل/ نيسان الجاري، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات بمختلف ربوع الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات أخرى في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا شهدت جميعها مظاهرات داعمة لتلك التي عرفتها الجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.

وخلفت الحرب على قطاع غزة أكثر من 112 ألفا بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.