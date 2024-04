أمريكا.. اتساع رقعة مظاهرات الطلاب والشرطة تفض اعتصامًا بالقوة (شاهد)

امتدت الاحتجاجات الطلابية بالولايات المتحدة المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جامعات نورث كارولينا وأريزونا وأوراريا.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أن مخيمات جديدة نصبت في جامعتي نورث كارولينا وأريزونا، وسط استمرار الاحتجاجات الطلابية التي تطالب مؤسسات التعليم العالي بإدانة الحرب على غزة وسحب استثماراتها من شركات إسرائيلية.

وحاولت الشرطة فض الاعتصام في جامعة أريزونا، لكن المتظاهرين بقوا في حديقة الحرم الجامعي بعد هدم خيامهم ومصادرتها، وفق ما أوردته شبكة “آي بي سي” الأمريكية.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالحرب الإسرائيلية مثل “واحد، اثنان ثلاثة أربعة.. لا احتلال بعد الآن”، و”خمسة ستة سبعة ثمانية.. إسرائيل دولة فصل عنصري”، و”واحد اثنان ثلاثة أربعة.. لا نريد حربكم القذرة”، بحسب الشبكة.

وشهدت الاحتجاجات اعتقال عدد من الأشخاص، لكن لم يتضح العدد الإجمالي للمعتقلين على الفور.

وفي السياق، نصب طلاب جامعة نورث كارولينا أكثر من 12 خيمة في حرم الجامعة، وفقا لصحيفة “ديلي تارهيل” الطلابية.

وأوضحت الصحيفة أن المخيم ضم قرابة 100 طالب يطالبون الجامعة بمقاطعة إسرائيل أكاديميا وبسحب استثماراتها مع شركات إسرائيلية.

A student at the University of North Carolina at Chapel Hill shares how her "Jewish Values" are the reason why she is standing in solidarity with Palestine and "fighting for an end the genocide." pic.twitter.com/2p1orZSxy8

— Stu (@thestustustudio) April 26, 2024