القره داغي: المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ليست إرهابا (فيديو)

شدد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي، اليوم السبت، على أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي “ليست إرهابًا”، لا في القوانين الدولية ولا في الشرائع السماوية.

جاء ذلك في كلمة له ضمن فعاليات المؤتمر الخامس لرابطة “برلمانيون من أجل القدس” الذي افتُتح في إسطنبول أمس وسيختتم غدًا.

ودعا القره داغي، قادة العالم إلى تشكيل منظمة دولية لحماية المظلومين في غزة وفي غيرها في المستقبل ووقف العدوان على غرار حلف الفضول عند الجاهليين لحماية المظلومين.

“كان تحريرا وليس إرهابا”

وأضاف يجب أن نرفع صوتنا بأن “المقاومة ضد الاحتلال ليست إرهابا، لا في القوانين الدولية ولا في الشرائع السماوية، فليكن هذا شعارنا؛ لأن العدو يريد أن يثبت ومن معه أن ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول كان إرهابا، بل كان تحريرًا بكل ما تعني الكلمة”.

وقال القرة داغي إن “السلام والأمن مفقودان تمامًا لأهلنا في فلسطين، وبخاصة في غزة العزة، وفي القدس الشريف والمسجد الأقصى، حيث دنّس حرمه المستوطنون دون رعاية لأي قيمة دينية، فدمّر المحتلون الصهاينة كل شيء”.

نظام عالمي جديد

واعتبر أن جميع القيم الإنسانية، والقوانين الأممية والأعراف الدولية والأهداف التي أُنشِئت من أجلها الأمم المتحدة “قد انهارت انهيارًا شاملًا، بعد الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين”.

وأضاف “لذلك يحتاج العالم اليوم إلى صوت واحد، إلى نظام عالمي جديد يحقق السلام والأمن للجميع وليس لفئة معينة”، مستشهدا بقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن “العالم أكبر من 5″، ومضى قائلًا “بالتأكيد 7 مليارات أكبر بكثير من 5 دول لا تمثل مليارًا”.​​​​​​​

وجاء مؤتمر إسطنبول في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء؛ مما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى ارتكابها إبادة جماعية.