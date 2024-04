بعد تكبيل وسب أستاذة في جامعة إيموري.. الشرطة الأمريكية تصعق طالبا مؤيدا لغزة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي صعق رجال الشرطة لطالب من المحتجين على الحرب الإسرائيلية على غزة بجامعة إيموري في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

وطرح رجلا شرطة الطالب أرضًا، وقاما بتكبيل يديه، وصعقه بمسدس للسيطرة عليه، أمام أعين باقي المحتجين في حرم الجامعة.

وأثار مشهد آخر لاعتقال أستاذة الاقتصاد بجامعة إيموري، كارولين فولين، موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قاما رجلا شرطة بطرحها أرضًا وتكبيل يديها وتوجيه ألفاظ نابية إليها.

وقبل يومن، أظهر مقطع فيديو لحظات اعتقال البروفيسورة نويل ماكافي رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري، لمشاركتها في احتجاجات داعمة لفلسطين. وظهرت الأستاذة المرموقة وهي مكبلة اليدين، ويمسك بها شرطي ملثم.

WATCH: Among those arrested today were Noelle McAfee, Chair of the Philosophy Department at Emory University.

I’ve asked for a comment from Emory on this arrest, no word yet.

This video provided to us by an #Emory PHD student. You can hear him in this video. @ATLNewsFirst pic.twitter.com/86aJgb7NUX

— Patrick Quinn (@PatrickQuinnTV) April 25, 2024