بعد تكبيل وسب أستاذة في جامعة إيموري.. الشرطة الأمريكية تصعق طالبا مؤيدا لغزة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي صعق رجال الشرطة لطالب من المحتجين على الحرب الإسرائيلية على غزة بجامعة إيموري في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

وطرح رجلا شرطة الطالب أرضًا، وقاما بتكبيل يديه، وصعقه بمسدس للسيطرة عليه، أمام أعين باقي المحتجين في حرم الجامعة.

وأثار مشهد آخر لاعتقال أستاذة الاقتصاد بجامعة إيموري، كارولين فولين، موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قاما رجلا شرطة بطرحها أرضًا وتكبيل يديها وتوجيه ألفاظ نابية إليها.

وقبل يومن، أظهر مقطع فيديو لحظات اعتقال البروفيسورة نويل ماكافي رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري، لمشاركتها في احتجاجات داعمة لفلسطين. وظهرت الأستاذة المرموقة وهي مكبلة اليدين، ويمسك بها شرطي ملثم.

WATCH: Among those arrested today were Noelle McAfee, Chair of the Philosophy Department at Emory University. I’ve asked for a comment from Emory on this arrest, no word yet. This video provided to us by an #Emory PHD student. You can hear him in this video. @ATLNewsFirst pic.twitter.com/86aJgb7NUX — Patrick Quinn (@PatrickQuinnTV) April 25, 2024

وكان طلبة في جامعة إيموري قد نصبوا خيامًا في حرم الجامعة الخميس 25 إبريل/نيسان، غير أن شرطة أتلانتا قامت بفض المخيم باستخدام ما وصفته لاحقًا “بالمهيجات الكيميائية”.

وأفاد مسؤول بجامعة إيموري أنه تم اعتقال 28 على الأقل من المحتجين، من بينهم 20 لديهم ارتباطات بالجامعة.

موجة من الاحتجاجات

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة 26 إبريل/نيسان تقريرا يكشف تمدد حركة الاحتجاج إلى أكثر من 30 جامعة في مختلف الولايات الأمريكية.

وكانت البداية من جامعة كولومبيا في نيويورك، حيث اتسعت رقعة المظاهرات بعد أن استدعت رئيسة الجامعة نعمت شفيق، الشرطة لفض مخيمات نصبها الطلبة احتجاجًا على الحرب في 18 إبريل/نيسان الجاري، واعتقلت الشرطة أكثر من مئة طالب.

واشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن حملة الاعتقالات التي قامت بها قوات الشرطة في مختلف الجامعات الأمريكية طالت أكثر من 400 شخص.

ويطالب المحتجون بوقف الحرب في غزة، ووقف الاستثمارات المالية لجامعاتهم في الشركات التي تدعم إسرائيل، ووقف تصدير الأسلحة الأمريكية إليها.

وفي وقت لاحق، امتدت مظاهرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا، وبنسيلفانيا، ومن المتوقع أن تتسع موجة الاحتجاجات.

وعلى غرار نظرائهم الأمريكيين، نصب المئات من الطلاب المؤيدين للفلسطينيين في جامعة سيدني بأستراليا، خيامًا في الحرم الجامعي واحتجوا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وضمن الحراك المتزايد، نظم طلاب كلية لندن الجامعية في بريطانيا وقفة احتجاجية يم أمس الجمعة داخل الكلية لمطالبة إدارة الجامعة بقطع علاقاتها مع شركات السلاح الداعمة لإسرائيل.

وأدانت منظمة العفو الدولية قمع الجامعات الأمريكية للاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، مؤكدة أن الحق في الاحتجاج بالغ الأهمية لكشف ما يحدث بقطاع غزة.