تصاعد حدة الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال ونزوح عشرات من سكان شبعا (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراضه هدفا جويا مشبوها في منطقة المنارة شمالي إسرائيل، قرب الحدود مع جنوبي لبنان.

وقال الجيش في بيان “كما رصد الجيش عددا من الصواريخ المضادة للدبابات التي أُطلقت من لبنان باتجاه منطقة المنارة، ورد على مصادر إطلاق النار”.

وأضاف البيان أن “مقاتلات سلاح الجو قصفت مبنى عسكريا لمنظمة حزب الله جنوبي لبنان”.

وفي وقت سابق اليوم، دوت صفارات الإنذار في مدينة كريات شمونة ومنطقة المنار ومستوطنات أخرى محيطة بها شمالي إسرائيل، قرب الحدود مع جنوبي لبنان.

وتحدثت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مخاوف من تسلل طائرات مسيّرة من جنوبي لبنان نحو المناطق التي دوت فيها صفارات الإنذار.

من جانبه، قال حزب الله في بيان إن مقاتليه “شنوا هجوما مركبا بالمسيّرات الانقضاضية والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 التابع للواء غولاني وأصابوه بشكل مباشر”.

وأفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية بأن “الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي نفذ فجرا غارتين على بلدتي كفرشوبا وشبعا في قضاء حاصبيا، مما أدى إلى استشهاد مدني وتدمير منزلين ووقوع أضرار كبيرة”.

وكان جيش الاحتلال قد قصف أهدافا لحزب الله في مناطق كفركلا والريحان وكفرشوبا وشبعا وعلما الشعب جنوبي لبنان خلال الليلة الماضية، بينما استهدف الحزب تجمعات ‌جنود ‏إسرائيليين غرب مستوطنة شوميرا.

#عاجل توثيق: قوات جيش الدفاع ترصد إرهابيًا من منظمة #حزب_الله أثناء دخوله مبنى عسكريًا، طائرات حربية تهاجم المبنى الذي كان يتواجد فيه إرهابيان، وقوات جيش الدفاع تقصف أهدافًا لحزب الله في جنوب لبنان ⭕️رصدت قوات جيش الدفاع من الوحدة 869، أمس (الجمعة)، إرهابيًا من منظمة حزب الله… pic.twitter.com/XE4JnnhejD — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 27, 2024

في السياق، نزح عشرات من سكان بلدة شبعا بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، في اتجاه مناطق آمنة عقب احتدام المواجهات الحدودية بين حزب الله وجيش الاحتلال.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات اللبنانيين واللاجئين السوريين غادروا بلدة شبعا في اتجاه مناطق آمنة عبر سياراتهم الخاصة أو مركبات مستأجرة.

ولم تتوفر معلومات عن المناطق الآمنة التي توجه إليها سكان البلدة.

يأتي هذا النزوح غداة الكمين الذي نفذه مقاتلو حزب الله ضد جيش الاحتلال في موقع رويسات العلم، أمس الجمعة.

بالفيديو | مشاهد الكمين المركب ضد قافلة "إسرائيلية" قرب موقع رويسات العلم بتلال كفرشوبا المحتلةhttps://t.co/1u3zWWGw6R — قناة المنار (@TVManar1) April 26, 2024

والجمعة، أعلن حزب الله في بيان تنفيذ عمليات عسكرية ضد موقع لجيش الاحتلال قرب رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وتمكنه من تدمير آليتين، في حين كثف جيش الاحتلال غاراته وقصفه المدفعي على قرى وبلدات عدة جنوبي لبنان.

بالفيديو | مراسل المنار: لليوم الثاني ، بلدة #كفرشوبا مجددًا في عين الإرهاب الإسرائيلي بفعل الغارات الجوية على منازلها pic.twitter.com/IPLBFvQswp — قناة المنار (@TVManar1) April 27, 2024

وعلى وقع حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، تشهد الحدود اللبنانية منذ الثامن من الشهر ذاته تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية من جهة وجيش الاحتلال من جهة أخرى، أسفر عن شهداء وجرحى في الجانب اللبناني وقتلى وجرحى في الصفوف الإسرائيلية على طرفي الحدود.