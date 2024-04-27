تضرر سفينة نفط بريطانية إثر هجوم بصاروخين قبالة سواحل اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، مساء الجمعة، إصابة سفينة بأضرار إثر هجوم بصاروخين قبالة سواحل مدينة المخا جنوب غربي اليمن.

وأفادت الهيئة، في بيان عبر منصة إكس، بأنه تم إبلاغها عن تعرض سفينة لهجومين في البحر الأحمر على بعد 14 ميلاً بحريًا جنوب غرب مدينة المخا.

وأوضحت أن الهجوم الأول (الذي لم تذكر طبيعته) وقع على مقربة من السفينة وشعر به طاقمها.

وتابعت أن الهجوم الثاني على السفينة يُعتقد أنه نُفذ بصاروخين ما أدى إلى إلحاق أضرار بها، دون ذكر حجم الأضرار أو الجهة التي تتبع لها السفينة.

وأردفت: السلطات تحقق في الحادثة، فيما ننصح السفن بالعبور بحذر، وإبلاغنا عن أي نشاط مشبوه.

UKMTO WARNING INCIDENT 066 ATTACK Update 001https://t.co/fX3hWupi7g

UKMTO has received a report of an incident 14NM southwest of Al Mukha, Yemen. UPDATE 001: The Master has reported two attacks. #MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/roGSezHSCb — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) April 26, 2024

وتتبع مدينة المخا إداريا لمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، وتخضع لسيطرة الحكومة الشرعية، وتطل على مضيق باب المندب.

وعادة ما تشير البحرية البريطانية بمثل هذه الحوادث إلى الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على سفن تقول إنها إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية.

وفي وقت سابق، قال يحيى سريع المتحدث باسم قوات الحوثي أنهم استهدفوا سفينة نفط بريطانية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية مناسبة.

بيان القوات المسلحة بشأن عملية استهداف سفينة نفطية بريطانية ( ANDROMEDA STAR)، وإسقاط طائرة (MQ9 ) الأمريكية 26-4-2024م pic.twitter.com/DNKGMvB1so — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 26, 2024

وأمس الخميس، أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أن قواته استهدفت 102 سفينة أمريكية وبريطانية وإسرائيلية منذ بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال الحوثي: “جبهة اليمن وعملياته العسكرية البحرية مستمرة، ونسعى لتوسيعها وتقويتها في مسرحها الجديد بالمحيط الهندي”.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، مؤكدة العزم على مواصلة عملياتها حتى إنهاء الحرب على القطاع.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي.

ولاحقًا، أعلن الاتحاد الأوروبي في 19 فبراير/ شباط، انطلاق مهمة بحرية أوروبية باسم “أسبيدس” لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.

ورغم أن المهمة البحرية الأوروبية منفصلة عن الهجمات التي تشنها واشنطن ولندن، فإن هناك تنسيقا بينهما.