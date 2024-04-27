تواصل الحراك الطلابي لنصرة غزة متحدّيا القيود وامتداده إلى جامعتين أمريكيتين أخريين (فيديو)

امتدت الاحتجاجات الطلابية بالولايات المتحدة المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جامعتي نورث كارولينا وأريزونا.

وذكر إعلام أمريكي، الجمعة، أن مخيمات جديدة نصبت في جامعتي نورث كارولينا وأريزونا، وسط استمرار الاحتجاجات الطلابية التي تطالب مؤسسات التعليم العالي بإدانة الحرب على غزة وسحب استثماراتها من شركات إسرائيلية.

وحاولت الشرطة فض الاعتصام في جامعة أريزونا، لكن المتظاهرين بقوا في حديقة الحرم الجامعي بعد تقويض خيامهم ومصادرتها، وفق ما أوردته شبكة (آي بي سي) الأمريكية.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالحرب الإسرائيلية مثل “واحد، اثنان ثلاثة أربعة.. لا احتلال بعد الآن، وخمسة ستة سبعة ثمانية.. إسرائيل دولة فصل عنصري، وواحد اثنان ثلاثة أربعة.. لا نريد حربكم القذرة، وخمسة ستة سبعة ثمانية.. إسرائيل دولة إرهابية”، بحسب الشبكة، وشهدت الاحتجاجات اعتقال عدد من الأشخاص.

ونصب طلاب جامعة نورث كارولينا أكثر من 12 خيمة في حرم الجامعة، وفقًا لصحيفة (ديلي تارهيل) الطلابية. وأوضحت الصحيفة أن المخيم ضم قرابة 100 طالب يطالبون الجامعة بمقاطعة إسرائيل أكاديميًّا وبسحب استثماراتها مع شركات إسرائيلية.

The University of North Carolina administration told students that setting up tents on campus is "against" school policy. According to SJP, the administration then called the police to remove the tents. "To prevent the tents from being taken away, students placed them on chairs… pic.twitter.com/In8GkBqhdf — Quds News Network (@QudsNen) April 20, 2024

احتجاج جامعة جورج واشنطن يتواصل

في هذا السياق يواصل طلاب بجامعة جورج واشنطن احتجاجهم على دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل في حديقة الجامعة وهم محاصرون بطوق أمني شكلته الشرطة.

ورغم محاولات الشرطة إخراج المتظاهرين فإنهم واصلوا، الجمعة، احتجاجهم في حديقة الحرم الجامعي، حيث نصبوا خياما للاعتصام، وبعد مقاومة الطلاب أغلقت الشرطة الحديقة بطوق من الحواجز الحديدية.

وقام أصدقاء الطلاب وبعض أعضاء هيئة التدريس بمساندة الطلاب المحاصرين في الحديقة عبر ترديد هتافات من خلف الحواجز.

ولا تسمح الشرطة للطلاب المحتجين حتى باستخدام دورات المياه الموجودة في المبنى الرئيسي. وأقام المحتجون مرحاضا مؤقتا في الحديقة، وقام طلاب آخرون بإحضار الطعام والمشروبات لأصدقائهم المحاصرين، ودعموهم بالهتافات.

« Say it clear and say it loud

Gaza you make us proud ». -George Washington University students 🇵🇸

pic.twitter.com/h4kOWGXvfs — Aya Hijazi آية حجازي 🇵🇸 (@ItsAyaHijazi) April 27, 2024

توسع الغضب

وفي 18 إبريل/نيسان الجاري، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات من الجامعات بمختلف ربوع الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات أخرى في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا شهدت جميعها مظاهرات داعمة لتلك التي عرفتها الجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.