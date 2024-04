تواصل الحراك الطلابي لنصرة غزة متحدّيا القيود وامتداده إلى جامعتين أمريكيتين (فيديو)

امتدت الاحتجاجات الطلابية بالولايات المتحدة المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جامعتي نورث كارولينا وأريزونا.

وذكر إعلام أمريكي، الجمعة، أن مخيمات جديدة نصبت في جامعتي نورث كارولينا وأريزونا، وسط استمرار الاحتجاجات الطلابية التي تطالب مؤسسات التعليم العالي بإدانة الحرب على غزة وسحب استثماراتها من شركات إسرائيلية.

وحاولت الشرطة فض الاعتصام في جامعة أريزونا، لكن المتظاهرين بقوا في حديقة الحرم الجامعي بعد هدم خيامهم ومصادرتها، وفق ما أوردته شبكة (آي بي سي) الأمريكية.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالحرب الإسرائيلية مثل “واحد، اثنان ثلاثة أربعة.. لا احتلال بعد الآن، وخمسة ستة سبعة ثمانية.. إسرائيل دولة فصل عنصري، وواحد اثنان ثلاثة أربعة.. لا نريد حربكم القذرة، وخمسة ستة سبعة ثمانية.. إسرائيل دولة إرهابية”، بحسب الشبكة، وشهدت الاحتجاجات اعتقال عدد من الأشخاص.

ونصب طلاب جامعة نورث كارولينا أكثر من 12 خيمة في حرم الجامعة، وفقا لصحيفة (ديلي تارهيل) الطلابية. وأوضحت الصحيفة أن المخيم ضم قرابة 100 طالب يطالبون الجامعة بمقاطعة إسرائيل أكاديميًا وبسحب استثماراتها مع شركات إسرائيلية.

The University of North Carolina administration told students that setting up tents on campus is "against" school policy.

According to SJP, the administration then called the police to remove the tents. "To prevent the tents from being taken away, students placed them on chairs… pic.twitter.com/In8GkBqhdf

— Quds News Network (@QudsNen) April 20, 2024