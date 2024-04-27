رويترز: استئناف المساعدات من قبرص إلى غزة بعد توقفها عقب مقتل موظفي الإغاثة

استؤنفت شحنات المساعدات من قبرص إلى غزة في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بإبحار سفينة تحمل مواد غذائية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، وذلك بعد توقف المساعدات عقب مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بغارة إسرائيلية.

وقال مصدر قبرصي لوكالة رويترز إن سفينة شحن صغيرة غادرت ميناء لارنكا مساء أمس الجمعة محملة بمساعدات لقطاع غزة.

وبدأت الولايات المتحدة في بناء رصيف عائم على ساحل البحر المتوسط ​​في قطاع غزة، سيتيح نقل شحنات المساعدات من قبرص. وعندما تصل تلك المساعدات إلى غزة سوف تمر عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية على الأرض.

المطالبة بتحقيق مستقل

وكانت منظمة المطبخ المركزي العالمي غير الحكومية قد أوقفت المساعدات لمراجعة نشاطها في القطاع، بعد الهجوم الذي وقع في أوائل إبريل/نيسان، وأدى ذلك إلى تعليق الشحنات المباشرة من قبرص إلى غزة.

وطالبت المنظمة بتحقيق مستقل في قصف الجيش الإسرائيلي قافلة للعاملين فيها، وأكدت أنه فشل كذلك في إظهار أي سبب لإطلاق النار على أفراد القافلة التي لم تكن تحمل أي أسلحة ولم تشكل أي تهديد.

وأجبر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أكثر من مليون فلسطيني على النزوح من منازلهم إلى مخيمات ومدارس الإيواء، خاصة في رفح بجنوب القطاع، حيث يعانون من نقص شديد في الغذاء والدواء والمياه.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عن أكثر من 34 ألف شهيد و78 ألف جريح، أغلبهم نساء وأطفال، وآلاف المفقودين تحت أنقاض المباني التي تحولت إلى ركام جراء القصف الإسرائيلي.