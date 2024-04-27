“صحة غزة” تدق ناقوس الخطر: جميع سكان القطاع يشربون مياها غير آمنة

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، إن جميع سكان القطاع يشربون مياهًا غير آمنة نتيجة عدم سماح إسرائيل بإدخال مواد لمعالجتها.

وقالت الوزارة في منشور لها عبر تليغرام “مع توقّف مختبر الصحة العامة وعدم القدرة على فحص مياه الشرب وعدم سماح الاحتلال بإدخال مادة الكلور أو أي بديل عنه لمعالجة مياه الشرب من خلال الكلورة، فإن جميع مواطني قطاع غزة يتناولون مياهًا غير آمنة وتعرض حياتهم للخطر”.

وتواصل إسرائيل عرقلة إيصال المساعدات والمواد الأساسية اللازمة لأهالي القطاع المحاصَر.

إصابات بالحمى الشوكية والكبد الوبائي

وأعنت الوزارة رصد إصابات بالحمى الشوكية والكبد الوبائي بسبب طفح مياه الصرف الصحي بين النازحين وعدم توفر المياه الصالحة للشرب.

وحذرت الوزارة في بيان آخر اليوم السبت من “انتشار العديد من الأمراض والأوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي وتراكم النفايات في الشوارع وبين خيام النازحين، وانتشار الزواحف والحشرات، في ظل ارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة صحية”.

ويعيش قطاع غزة أوضاعا كارثية خلفتها الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي أسفرت عن أكثر من 112 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا بالبنى التحتية، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وقطعت إسرائيل، منذ بداية الحرب، عن سكان غزة إمدادات الكهرباء والماء والوقود والغذاء والدواء، وقصفت المخابز والمصانع والمتاجر ومحطات وخزانات المياه.

وحذرت بلديات قطاع غزة مرارًا من غرق أجزاء واسعة من المناطق بالمياه غير المعالجة؛ جراء استهداف إسرائيل لخطوط وشبكات الصرف الصحي الرئيسية.