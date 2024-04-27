كتائب المجاهدين تقصف مستوطنة سديروت في غلاف غزة (فيديو)

نشر الإعلام العسكري لكتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين، اليوم السبت، مشاهد لما وصفته بقصف مستوطنة سديروت برشقة صاروخية.

وعرضت كتائب المجاهدين في منشور على تلغرام “مشاهد من قصف مجاهدي الكتائب لمغتصبة سديروت برشقة صاروخية”.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى “34 ألفا و388 شهيدا و77 ألفا و437 مصابا” منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة بتقرير إحصائي في اليوم الـ204 للحرب “الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 32 شهيدا و69 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وفي ظل القيود والحرب الإسرائيلية المتواصلة، شددت الوزارة على أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتتصاعد تحذيرات فلسطينية ودولية من ارتفاع كبير محتمل لأعداد الضحايا، في حال تنفيذ إسرائيل تهديدها باجتياح عسكري لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ويوجد في رفح قرب الحدود مع مصر نحو 1.4 مليون نازح، وتزعم تل أبيب أنها “المعقل الأخير لحركة حماس”.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.