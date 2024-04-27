مكبل اليدين.. طالب مسلم يصلّي بعد اعتقاله خلال حراك جامعة كاليفورنيا الداعم لغزة (فيديو)

الطالب كان صائمًا أيضًا، وكان يؤدي صلاة المغرب

أدى طالب مسلم الصلاة وهو مكبل اليدين بعد اعتقاله في مظاهرات بجامعة جنوب كاليفورنيا داعمة لفلسطين.

وأظهر مقطع مصور الطالب وهو يصلي محاطًا بعدد من ضباط الشرطة بعد أن بدأت شرطة لوس أنجلوس اعتقال الطلاب المتظاهرين المؤيدين لفلسطين مساء الأربعاء، في أحد حدائق جامعة جنوب كاليفورنيا.

وتظهر الصور يدَي الطالب مقيدتين خلف ظهره وهو يؤدي الصلاة.

وأشارت منصات التواصل الاجتماعي إلى أن الطالب كان صائمًا أيضًا، وكان يؤدي صلاة المغرب، وتوسل بعض زملائه من الطلبة المسلمين إلى ضباط الشرطة من حوله لإعطائه بعض الماء ليفطر به، ثم قدموه لاحقًا للطالب المصلي.

وكان الطلاب المؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا الأمريكية قد بدؤوا في 18 إبريل/نيسان الجاري اعتصامًا في حديقة الحرم الجامعي بنيويورك احتجاجًا على الاستثمارات المالية للجامعة في الشركات التي تدعم الاحتلال والإبادة الجماعية في غزة.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال أكثر من 100 طالب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات من الجامعات بمختلف ربوع الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات أخرى في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا شهدت جميعها مظاهرات داعمة لتلك التي عرفتها الجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد 34388 وإصابة 77437 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي معظمهم أطفال ونساء.