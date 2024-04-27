هيئة البث: انقسام في القيادة الإسرائيلية بشأن مستقبل الحرب في غزة

قال موقع (كان) التابع لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن “القيادة الإسرائيلية منقسمة بشأن مستقبل الحرب في قطاع غزة” خاصة ما يتعلق بالعملية العسكرية في رفح وصفقة تبادل الأسرى.

وأضاف الموقع أن عضوا بارزا في مجلس الوزراء المصغر “اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه لا يرغب مطلقا في عقد صفقة” لتبادل الأسرى.

ونقل الموقع عن عضو المجلس أن “نتنياهو يضع عراقيل أمام ذلك، ويقسّم كل مرحلة في العملية التفاوضية إلى ثلاثة أقسام ليتمكن من السيطرة على وتيرة المفاوضات، ومعرفة ردود فعل الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسَلئيل سموتريتش”.

وذكر الموقع أن مسؤولين كبارا في المستويين السياسي والعسكري يريدون التوصل إلى اتفاق بموجب المقترح المصري، بينما يؤيد رئيس الوزراء عقد صفقة شاملة وليس على دفعات.