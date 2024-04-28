أدركته صلاة الفجر وهو عالق تحت الركام.. شاهد ما فعله مسنّ في غزة (فيديو)

راج خلال الساعات الماضية مقطع مصور لمسنّ في غزة، عُثر عليه عالقًا تحت ركام منزله المُسوّى بالأرض جراء القصف الإسرائيلي.

وبينما كانت تُجرى محاولات إنقاذه، أدركته صلاة الفجر فأدّاها بكل ثبات ويقين.

وردد آيات مباركات من القرآن الكريم، ولسانه يلهج بالحمد والتسبيح والتكبير مصليًا، وهو المسجى تحت الأنقاض المهدمة.

على صدره تجثم حجارة لم تُعجِز إيمانه، ولم تهزم قلبه، فالتجأ إلى الرحمن ينشد سكينة تؤنس روحه، وطمأنينة تشفي جروحه.

وجه آخر من صور الصمود في قطاع غزة، حيث يرزح الأهالي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحت وطأة حرب طاحنة، خلفت أكثر من 112 ألفا بين شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء في حصيلة غير نهائية.