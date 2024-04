“أصبح حزبا قوميا لليمين”.. انشقاق نائب بارز من حزب المحافظين البريطاني

أعلن دان بولتر، النائب المحافظ ووزير الصحة السابق، أحد أهم الأعضاء بالحزب الحاكم، انشقاقه عن حزب المحافظين للانضمام إلى حزب العمال.

ويأتي انشقاق الدكتور بولتر بعد تصريحه بأن المحافظين أصبحوا “حزبًا قوميًا لليمين”.

وفي تصريح لصحيفة (الأوبزرفر) قال “لم أستطع الاستمرار كجزء من ذلك. يجب أن أكون قادرًا على النظر في أعين زملائي في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ومرضاي، وناخبي، وأنا أعلم أن حكومة المحافظين فشلت في الشيء الذي أهتم به أكثر من غيره، وهو هيئة الخدمات الصحية الوطنية ومرضاها”.

كما أعلن بولتر، الذي عمل طبيبًا في مستشفى كينجز كوليدج في لندن، بأن أحد أسباب اتخاذ هذا القرار بسبب إصلاحات هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي وعد بها السير كير ستارمر، متهمًا المحافظين بعدم “فهم” الخدمة الصحية، وأضاف “هذا شيء يفهمه حزب العمال ولا يفهمه المحافظون حقًا”.

Welcome, Dr Dan Poulter, Labour’s new MP for Central Suffolk and North Ipswich. pic.twitter.com/dOBq8YoAIf

وأبدى بولتر إعجابه بسياسة حزب العمال بشأن الخدمات الصحية الوطنية خاصة التركيز على المحددات الاجتماعية لسوء الصحة والاعتراف فعليًا بمعالجة الفقر وسوء الإسكان وكل هذه القضايا، لا سيما منح الأطفال من الخلفيات الفقيرة فرصًا أفضل والتركيز على الأطفال.

ولن يترشح بولتر للانتخابات العامة المقبلة، وقال إنه يريد منصبًا بعد الانتخابات يقدم فيه المشورة لحزب العمال بشأن سياسات الصحة العقلية مع التركيز بشكل أكبر على عمله في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

من جهته، أعرب زعيم حزب العمال ستارمر عن سعادته بهذه الخطوة ونشر رسالة ترحب ببولتر على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إنه لأمر رائع أن نرحب بالدكتور دان بولتر عضو البرلمان في حزب العمال المتغير اليوم”.

وتابع “لقد حان الوقت لإنهاء فوضى المحافظين، وطي الصفحة، واستعادة مستقبل بريطانيا، أنا سعيد حقًا لأن دان قرر الانضمام إلينا في هذه الرحلة”.

It’s fantastic to welcome Dr Dan Poulter MP to today’s changed Labour Party.

It’s time to end the Conservative chaos, turn the page, and get Britain’s future back. I’m really pleased that Dan has decided to join us on this journey. pic.twitter.com/dAD3uAuh2S

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 27, 2024