أم وابنتها تساعدان طلاب غزة للحاق بالركب التعليمي عبر يوتيوب (فيديو)

يواجه آلاف الطلاب الفلسطينيين في قطاع غزة مصيرا مجهولا مع استمرار الحرب الإسرائيلية، وقد أصبح التعليم أحد الضحايا الكثيرين لهذه الحرب التي دمرت عددا هائلا من المدارس.

هذه الحقيقة المأساوية دفعت الطالبة ملاك الحنبلي ووالدتها بيان من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية إلى إطلاق قناة تعليمية عبر منصة يوتيوب، لتقديم الدروس المصورة في اللغة الإنجليزية للطلبة في غزة بشكل خاص، وطلبة الضفة الغربية والقدس بشكل عام.

قالت ملاك للجزيرة مباشر إنها تشعر بمعاناة الطلاب في غزة، ومن هنا انطلق شغفها في مساعدتهم. وأضافت الطالبة “إحنا جيل اجتياحات وإضرابات، وأخيرا جيل الحرب، واللي شجعني أكتر إني بشوف على وسائل التواصل إصرار من طلاب غزة على مواصلة تعليمهم”.

وأوضحت ملاك أن والدَيها شجعاها بكل قوة على إطلاق القناة التعليمية، للتضامن مع طلبة القطاع ومساعدتهم على عدم الخروج من ركب العملية التعليمية في فلسطين.

من جانبها، قالت الأم بيان الحنبلي إنها تشعر بالفخر تجاه ابنتها على موقفها الداعم لإخوانها في غزة، وأردفت “نحاول نوقفها على رجلها في هذا المشروع الذي لاقى قبولا واسعا من قبل الطلاب في غزة والضفة”.

وأضافت معلمة اللغة الإنجليزية “أطالب جميع الطلاب في أنحاء الوطن العربي بمساعدة الطلاب في غزة على غرار ما تقوم به ابنتي ملاك، وهذا أقل واجب”.

ووفق وزارة التربية والتعليم، فقد استشهد نحو 5 آلاف طالب وطالبة، وأصيب أكثر من 8 آلاف، واستشهد 231 معلما وإداريا، وأصيب المئات بجروح مختلفة، كما تعرضت 281 مدرسة حكومية و65 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للتدمير الكلي والجزئي.