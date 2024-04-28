إصابة جندي إسرائيلي جراء استهداف قاعدة ميرون الجوية

أصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة، الليلة الماضية، جراء إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه القاعدة الجوية في جبل ميرون شمالي فلسطين المحتلة.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية “أصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة في وابل من الصواريخ أُطلق من لبنان باتجاه الشمال الليلة الماضية، وخلال القصف اجتازت 26 قذيفة صاروخية الأراضي اللبنانية باتجاه مستوطنة بار يوحاي والقاعدة الجوية في جبل ميرون بمنطقة الجليل الأعلى، وسقطت بعض الصواريخ في مناطق مفتوحة، وجرى اعتراض بعضها”.

وحسب القناة أيضا، رد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف أهداف لحزب الله في بلدة مارون الراس الحدودية جنوبي لبنان.

وصباح اليوم الأحد، قال جيش الاحتلال في بيان إن طيرانه الحربي شن غارات على أهداف لحزب الله في منطقة مارون الراس شملت بنى تحتية وبنية عسكرية، كما قصف الطيران الحربي ما قال إنها بنى عسكرية لحزب الله في بلدتي طيرحرفا ويارين جنوبي لبنان.

غارات إسرائيلية

من جانبه، قال حزب الله في بيان عبر قناته على تليغرام إنه استهدف “مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات من صواريخ الكاتيوشا، ردّا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية”.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار قبيل منتصف الليل على أطراف بلدتي طيرحرفا والضهيرة، مما سبّب أضرارا جسيمة بالممتلكات والمزروعات والمنازل، كما أغار على أهداف مدنية ومنازل في بلدة مارون الراس.

وقالت الوكالة “قرابة الثانية فجرا، أطلق العدو الإسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدة عيتا الشعب من موقعه في بركة ريشا”.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عند الحدود، أسفر عن قتلى وجرحى معظمهم في لبنان.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر لحرب إسرائيلية، خلفت نحو 112 ألف شهيد ومصاب معظمهم أطفال ونساء.