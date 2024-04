اعتقال مرشحة الرئاسة الأمريكية جيل ستاين في احتجاجات مؤيدة لفلسطين (فيديو)

أوقفت الشرطة الأمريكية مرشحة الرئاسة جيل ستاين في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة واشنطن بمدينة سانت لويس.

ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن المتحدث باسم حملة ستاين قوله “لقد تم توقيف المرشحة الرئاسية لحزب الخضر جيل ستاين، أمس السبت، خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في جامعة واشنطن، ولسنا على علم بأي اتهامات في الوقت الحالي”.

وشاركت ستاين في الاحتجاج لدعم الطلاب الذين نصبوا مخيما، وأعلنوا أنهم لن يغادروا حتى تتخلى جامعة واشنطن عن علاقاتها بشركة بوينغ وتقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، من بين مطالب أخرى.

BREAKING: Jill Stein and her Campaign Manager and Deputy Campaign Manager, Jason Call and Kelly Merrill-Cayer, have been arrested at Washington University in St. Louis while supporting a protest against WashU’s ties to the war on Gaza.

Video from @KallieECox pic.twitter.com/rkUYC9b5Qx

— Dr. Jill Stein🌻 (@DrJillStein) April 28, 2024