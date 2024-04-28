اعتقال مرشحة الرئاسة الأمريكية جيل ستاين في احتجاجات مؤيدة لفلسطين (فيديو)

أوقفت الشرطة الأمريكية مرشحة الرئاسة جيل ستاين في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة واشنطن بمدينة سانت لويس.

ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن المتحدث باسم حملة ستاين قوله “لقد تم توقيف المرشحة الرئاسية لحزب الخضر جيل ستاين، أمس السبت، خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في جامعة واشنطن، ولسنا على علم بأي اتهامات في الوقت الحالي”.

وشاركت ستاين في الاحتجاج لدعم الطلاب الذين نصبوا مخيما، وأعلنوا أنهم لن يغادروا حتى تتخلى جامعة واشنطن عن علاقاتها بشركة بوينغ وتقاطع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، من بين مطالب أخرى.

BREAKING: Jill Stein and her Campaign Manager and Deputy Campaign Manager, Jason Call and Kelly Merrill-Cayer, have been arrested at Washington University in St. Louis while supporting a protest against WashU’s ties to the war on Gaza.

Video from @KallieECox pic.twitter.com/rkUYC9b5Qx — Dr. Jill Stein🌻 (@DrJillStein) April 28, 2024

إبادة جماعية

وفي مقطع مصور تم تسجيله قبل توقيفها ونشر عبر منصة إكس، قالت مرشحة حزب الخضر إنها تدعم الطلاب وحقوقهم الدستورية في حرية التعبير.

وأضافت ستاين: “سنقف هنا صفا واحدا مع الطلاب الذين يدافعون عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويقفون من أجل إنهاء الإبادة الجماعية”.

وقال ديفيد شواب، مدير الاتصالات لحملة جيل ستاين الرئاسية، في تصريح صحفي، إن المرشحة حاولت تهدئة الوضع بين المتظاهرين والشرطة بعد ظهر السبت، لكن الشرطة لم تكن متجاوبة وبدأت الاعتقالات بعد فترة وجيزة.

وأضاف شواب: كما قالت الدكتورة ستاين، من المخزي أن تتغاضى إدارات الجامعات عن استخدام القوة ضد طلابها الذين يطالبون ببساطة بالسلام وحقوق الإنسان ووضع حد للإبادة الجماعية التي يمقتها الشعب الأمريكي.

كما تم القبض على مدير حملة ستاين ونائب مدير الحملة، وفق ما ذكرته سي إن إن.

Jill sent this video shortly before the police started arresting students and supporters at Washington University: pic.twitter.com/A1nUfDRUs9 — Dr. Jill Stein🌻 (@DrJillStein) April 28, 2024

حراك متصاعد

يذكر أنه في 18 من أبريل/ نيسان الجاري، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصامًا بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارة الجامعة بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات بمختلف ربوع الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.