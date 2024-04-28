وفاة طفلين بسبب الحر.. الأونروا: النازح في غزة لا يحصل إلا على لتر واحد من المياه يوميا

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت في بيان لها عبر منصة إكس، أن النازحين لا يحصلون إلا على لتر واحد من المياه يوميًا في المتوسط، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى اليومي البالغ 15 لترًا وفق المعايير الدولية.

مع ارتفاع درجات الحرارة، تتجه الظروف المعيشية في #غزة نحو الأسوأ. يحصل النازحون على أقل من لتر واحد من الماء للشخص الواحد يوميًا للشرب والغسيل والاستحمام، مقابل الحد الأدنى البالغ 15 لترًا وفقًا للمعايير الدولية ويدفع الأطفال الثمن الأعلى في هذه الحرب يجب #وقف_إطلاق_النار_الآن pic.twitter.com/0M2UBebT04 — الأونروا (@UNRWAarabic) April 28, 2024

الأطفال يدفعون الثمن الأكبر

وأفادت الوكالة بتلقيها أنباء عن استشهاد طفلين على الأقل، بسبب موجة الحر التي يشهدها القطاع، مشيرة إلى أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر جراء الوضع الإنساني المتدهور، والمترتب على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وتساءل مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني، مستنكرًا “ما الذي يتعين تحمّله أكثر؟ الموت والجوع والمرض والنزوح، والآن العيش في مبان تشبه الدفيئات تحت حرارة حارقة؟”.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 34 ألفا و454 شهيدا و77 ألفا و575 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.