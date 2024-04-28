سياسة|قطاع غزة

وفاة طفلين بسبب الحر.. الأونروا: النازح في غزة لا يحصل إلا على لتر واحد من المياه يوميا

الأطفال يدفعون الثمن الأكبر

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النازحون لا يحصلون إلا على لتر واحد من المياه يوميًا في المتوسط (رويترز)
28/4/2024-|آخر تحديث: 28/4/202407:53 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت في بيان لها عبر منصة إكس، أن النازحين لا يحصلون إلا على لتر واحد من المياه يوميًا في المتوسط، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى اليومي البالغ 15 لترًا وفق المعايير الدولية.

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الأطفال يدفعون الثمن الأكبر

وأفادت الوكالة بتلقيها أنباء عن استشهاد طفلين على الأقل، بسبب موجة الحر التي يشهدها القطاع، مشيرة إلى أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر جراء الوضع الإنساني المتدهور، والمترتب على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وتساءل مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني، مستنكرًا “ما الذي يتعين تحمّله أكثر؟ الموت والجوع والمرض والنزوح، والآن العيش في مبان تشبه الدفيئات تحت حرارة حارقة؟”.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 34 ألفا و454 شهيدا و77 ألفا و575 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

المصدر : الجزيرة مباشر