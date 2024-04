الاحتجاجات من أجل غزة تصل إلى الجامعات الكندية (فيديو)

اتسع نطاق الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة لتصل إلى جامعة ماكغيل إحدى الجامعات الرائدة في كندا، تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

ورفع طلاب في جامعة ماكغيل لافتة كُتبت عليها عبارة “لن نسمح لجامعتنا بأن تكون شريكة في الإبادة الجماعية”، مطالبين بدعم الشعب الفلسطيني.

Solidarity encampments have finally arrived in "Canada"! Respecting the French tradition of protesting, Montreal students are the first to take up the call. Head down to McGill University now to support their efforts! ✊ pic.twitter.com/o8Zh5p1CZi

— Ghada Sasa | غادة سعسع PhD(c) 🇵🇸 (@sasa_ghada) April 27, 2024