الرئيس الفلسطيني: هذا ما أخشاه بعد أن تنتهي إسرائيل من غزة (فيديو)

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن خشيته من أن تتجه إسرائيل إلى الضفة الغربية بعد قطاع غزة، لترحيل أهلها نحو الأردن، على حد قوله.

وأكد عباس، في كلمته خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية الرياض، رفض تهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو الضفة خارج وطنهم، مطالبا بوقف فوري للقتال في غزة، وإيجاد حل سياسي يجمع غزة والضفة والقدس في دولة فلسطينية مستقلة.

ووصف الرئيس الفلسطيني الوضع في غزة بأنه “مؤسف للغاية”، مشيرا إلى أن إسرائيل دمرت 75% من القطاع، مستغلة ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتعتدي على أهل غزة بحجة الانتقام من حركة حماس.

وحذر عباس من حدوث “أكبر كارثة إنسانية في تاريخ الشعب الفلسطيني” إذا اجتاحت إسرائيل رفح جنوبي قطاع غزة، مناشدا الولايات المتحدة مطالبة إسرائيل بعدم اجتياح المدينة. كما ناشد الدول الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطين، أسوة باعترافها بإسرائيل.

وقال الرئيس الفلسطيني “لإسرائيل الحق في الحصول على الأمن الكامل، ومن حقنا الحصول على تقرير المصير ودولة مستقلة”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي حربا على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.