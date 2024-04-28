بالكتابة على الخيام.. نازح فلسطيني يشكر طلاب جامعات أمريكا على موقفهم التضامني (صور)

لم يجد النازح الفلسطيني أبو يوسف حمد (43 عامًا) طريقة للتعبير عن شكره للطلاب الجامعيين المتضامنين مع غزة في عدد من الجامعات بالولايات المتحدة سوى كتابة عبارات شكر على خيام النازحين في مدينة رفح جنوبي القطاع.

ومن بين العبارات التي كتبها حمد “شكرًا طلابنا المتضامنين مع غزة، رسالتكم وصلت” و”شكرًا لجامعات أمريكا”. وباستخدام اللون الأسود، يتنقل حمد بين خيام النازحين ليدوّن عبارات الامتنان والشكر للطلاب الجامعيين.

وقال حمد للأناضول “لا توجد طريقة للتعبير عن امتناننا للطلاب المتظاهرين في أمريكا سوى كتابة رسالة شكر لهم على خيام النزوح”، مضيفًا “نشكر جميع الطلاب الذين وقفوا معنا وعبّروا عن تضامنهم جراء ما يحدث من حرب إبادة في غزة”.

وتمنى النازح الفلسطيني من جميع الطلاب مواصلة المظاهرات حتى تنتهي الحرب الإسرائيلية المدمرة المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 18 من إبريل/نيسان الجاري، بدأ طلاب مؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصامًا في حديقة الحرم الجامعي احتجاجًا على استثماراتها المالية المستمرة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و”الإبادة الجماعية” في غزة، حيث جرى اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.

وفي وقت لاحق، امتدت مظاهرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعتَي نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا وغيرها.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد 34 ألفًا و454 شهيدًا، و77 ألفًا و575 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، مما استدعى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.