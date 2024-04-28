بلغة الإشارة.. فلسطيني من الصم ينقل أحداث الحرب على غزة إلى الأجانب (فيديو)

بلغة الإشارة المخصصة للصم، وبقدرته الاستثنائية على نقل الرسائل باللغة الإنجليزية، يعمل الشاب الفلسطيني من قطاع غزة (باسم الحبل) على نقل أحداث الحرب الإسرائيلية على القطاع ومعاناة السكان إلى الأجانب بلغة الإشارة المخصصة لهم.

ويشير الحبل إلى أنه مع بداية الحرب، بدأ بنقل معاناة السكان وتسليم المساعدات ونقل المياه على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم باشر بعدها نقل أحداث القصف والشهداء مستخدمًا لغة الإشارة ووصفًا للأحداث باللغة الإنجليزية.

وأوضح الحبل لقناة الجزيرة مباشر أنه ينقل الأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية الأجانب والأوروبيين بمعاناة غزة، خاصة أنه لاحظ أن هذه الفئة ليس لديها إدراك ووعي بما يحدث في القطاع، وبطبيعة الحرب الإسرائيلية عليه.

وأشار إلى أن هدفه الأساسي توعية الأجانب وزيادة التأييد الغربي للقضية الفلسطينية ومطالب سكان القطاع، موضحًا أنه يتعرض للكثير من الأخطار والصعوبات إلا أنه مصمم على مواصلة نقل الرسالة الإعلامية إلى فئة الصم.

وأضاف “ذهبت إلى مخيمات النزوح والفقراء، وتشجعت أكثر مع زيادة أعداد المتابعين على مواقع التواصل، وتصلني رسائل من المتابعين الأوروبيين باستمرار، وبالرغم من أنني أتعب من التصوير لكن أريد العالم أن يعرف معاناتي”.

وأشار إلى أنه يستهدف فئة الصم والناس العاديين، موضحًا أن عدد متابعيه على إنستغرام زاد إلى الضعف، قائلًا “الأوروبيون يعتقدون أن غزة لا تعاني من الحرب، وأنا أنقل الصورة لإيصال الرسالة والتأكيد على أننا جميعًا في خطر”.

وبيَّن أنه ذهب إلى مناطق خطرة جدًّا ونقل الرسالة الإعلامية، وأنه يحلم أن يكون أكبر صحفي للصم، مضيفًا “كل الصحفيين من غير الصم، وأنا رغبت أن أكون أول صحفي أصم في غزة”.