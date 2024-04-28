تضامنا مع الصحفيين الشهداء في غزة.. مظاهرة ضد عشاء مراسلي البيت الأبيض

احتج مؤيدون لفلسطين على العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض، أمس السبت، ولفتوا الأنظار إلى استشهاد أكثر من 140 صحفيا في قطاع غزة.

وشارك في العشاء السنوي بفندق (هيلتون واشنطن) مشاهير وسياسيون والرئيس الأمريكي جو بايدن، إضافة إلى صحفيين.

وتجمّع المتظاهرون أمام الفندق حاملين الأعلام الفلسطينية في الاحتجاج الذي نظمته منظمة (كود بينك) المناهضة للحرب.

وهتف المتظاهرون “جو الإبادة الجماعية عار عليكم!” و”كلما كذب الإعلام يموت صحفي في غزة”.

كما حملوا لافتات تضمنت عبارات “أيها الصحفيون، قوموا بعملكم واكتبوا عن الإبادة الجماعية!” و”قُتل صحفيون في غزة أكثر من الحرب العالمية الثانية”.

141 شهيدا من الصحفيين

وفي مشهد آخر، لوّح مجموعة من المتظاهرين بعلم ضخم لفلسطين من نافذة الفندق. واستلقت مجموعة أخرى من المتظاهرين على الأرض بلا حراك أمام الفندق لإحياء ذكرى الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم في غزة.

كما جرى عرض سترات صحفية ملطخة بالدماء تحمل أسماء الصحفيين الذين استشهدوا في غزة والضفة الغربية، في الشارع المقابل للفندق.

كان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن، الخميس الماضي، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 141 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.