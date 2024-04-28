حرائق وانتشار حشرات.. ارتفاع درجات الحرارة تفاقم معاناة النازحين في غزة (فيديو)

يوما بعد يوم تتفاقم معاناة النازحين في غزة، ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع يواجه الأهالي مشكلات معيشية مختلفة، أحدثها درجات الحرارة المرتفعة داخل مخيمات النزوح، مما أسفر عن نشوب حرائق في بعض الخيام.

يقول الطفل إحسان أبو بكر للجزيرة مباشر “درجات الحرارة مرتفعة جدا لدرجة أن هناك طفلة ماتت، لأن مفيش مراوح ولا في إشي، وكمان في خيمة بالمخيم انحرقت، واحنا مش قادرين نستحمل”.

وأكد أبو بكر أنه بجانب معاناة ارتفاع درجات الحرارة، يعاني النازحون انتشار الحشرات بسبب حرارة الطقس، موجها رسالة إلى العالم “بدنا نعيش في بيت زي أقل واحد في العالم في أمان وفي راحة”.

أما النازح دياب سليمان، فطالب الجهات المختصة بإعادة تدوير الخيام وتوزيعها بشكل أكثر أمانا، قائلا “الخيام المتلاصقة تشكل خطرا كبيرا في حال حدوث أي شيء سيئ لا قدّر الله، وربنا ستر وقدرنا نطفي الحريق، ولكن لا نعلم إذا حدث حريق المرة القادمة ما الذي سيحدث”.

حالات اختناق

وبشأن تفاصيل نشوب الحريق بين خيام النازحين في رفح، قال النازح أيمن مدوخة “إحنا هنا 10 أسر مع بعض، فجأة اشتعلت الخيمة بسبب انفجار بخاخ من شدة الحرارة، ولولا رعاية الله ثم مساعدة الأهالي كان المخيم بأكمله احترق وأصبحت كارثة، لأن الخيمة في ثواني احترقت وانتقلت النار للخيم المجاورة”.

من جانبه، أكد مدير دائرة الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني الدكتور محمد المغير أن ارتفاع درجات الحرارة أثر بشكل مباشر على حياة النازحين، موضحا أن “حرارة الجو قد تعرّض النازحين في الخيام لحالات اختناق”.

وأشار المغير إلى أن الحرائق في بعض خيام النازحين سببها أنهم يستخدمون وسائل بديلة لإِشعال النار لطهي الطعام، نظرا لوجود أزمة في الغاز غير المتوفر في قطاع غزة بسبب حصار الاحتلال، فضلا عن استخدام الخيام غير المخصصة للعيش وغير المؤمَّنة.

كانت وزارة الصحة في غزة قد حذرت في بيان، أمس السبت، من انتشار العديد من الأمراض والأوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي وتراكم النفايات في الشوارع وبين خيام النازحين، وانتشار الزواحف والحشرات مع ارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة صحية، وفق البيان.