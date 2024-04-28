حزب الله يقصف مستوطنة ميرون الإسرائيلية بعشرات الصواريخ (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، السبت، قصف عناصره مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها شمال إسرائيل ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وقال الحزب في بيان، إن عناصره قصفوا ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة.

وأضاف البيان أن “القصف جاء ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً بلدات القوزح ‏ومركبا وصربين”.

بالفيديو | لحظة سقوط صواريخ في محيط جبل الجرمق حيث تقع قاعدة "ميرون" العسكرية pic.twitter.com/e3QqPfGdNH — قناة المنار (@TVManar1) April 27, 2024

في المقابل قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عبر منصة (إكس) إن قواته رصدت إطلاق قرابة 25 صاروخا من جنوب لبنان نحو منطقة ميرون، حيث تم اعتراض بعضها، فيما سقط بعضها الآخر في مناطق مفتوحة.

ولم تتحدث الإذاعة عن وجود إصابات أو أضرار مادية جراء إطلاق الصواريخ.

بالفيديو | لحظة سقوط عشرات الصواريخ على قاعدة ميرون ومحيطها pic.twitter.com/5OyPUqWNa3 — قناة المنار (@TVManar1) April 27, 2024

وفي وقت سابق السبت، قالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية إن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا في بلدة صربين بقضاء صور (جنوب) ما أدى إلى وقوع 9 جرحى لبنانيين، بينهم إصابة حرجة وإصابتان من النازحين السوريين، من دون مزيد من التفاصيل.

كما ذكرت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ، فجر السبت، غارتين على بلدتي كفر شوبا وشبعا في قضاء حاصبيا ما أدى إلى استشهاد مدني وتدمير منزلين ووقوع أضرار كبيرة.

وعلى وقع حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، تشهد الحدود اللبنانية منذ الثامن من الشهر ذاته تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية من جهة وجيش الاحتلال من جهة أخرى، أسفر عن شهداء وجرحى في الجانب اللبناني وقتلى وجرحى في الصفوف الإسرائيلية على طرفي الحدود.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أكثر من 112 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبت تل أبيب باتخاذ تدابير فورية لمنع وقع أعمال “إبادة جماعية” وتحسين الوضع الإنسان في غزة.