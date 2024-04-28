سموتريتش يتوعد نتنياهو بسبب “مقترح مصر” (فيديو)

هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحل الحكومة حال موافقته على المقترح المصري للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، وإيقاف اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال سموتريتش، رئيس حزب الصهوينية الدينية، في تصريح للقناة الـ12 الإسرائيلية، موجها حديثه إلى نتنياهو “صفقات الوساطة المصرية التي أنهت الجولات السابقة عندما كانت حماس حية وتركل، وسمحتْ لها بتعزيز قوتها مرارا وتكرارا وذبح المواطنين الإسرائيليين كما لم يحدث منذ المحرقة، هذا بالضبط ما قمتم به في العقدين الماضيين، وهذا بالضبط ما وعدنا به جميعا بعدم تكراره مرة أخرى”.

وأضاف “الموافقة على الصفقة المصرية هو استسلام مذل، ويمنح النصر للنازيين على حساب مئات من جنود الجيش الإسرائيلي الأبطال الذين سقطوا في المعركة”.

كما رأى سموتريتش أن الاتفاق المتبلور يفرض حكم الإعدام على المختطفين غير المشمولين بالصفقة، وفوق ذلك كله فهو يشكل خطرا وجوديا مباشرا على دولة إسرائيل، وفق قوله.

لن يكون لها حق الوجود

ومضى سموتريتش مهددا نتنياهو “إذا قررتم رفع الراية البيضاء وإلغاء أمر احتلال رفح فورا من أجل استكمال مهمة تدمير حماس، وإعادة الأمن لسكان الجنوب ولمواطني إسرائيل، وإعادة جميع إخواننا وأخواتنا المختطفين إلى بيوتهم، فإن الحكومة التي ترأسونها لن يكون لها حق في الوجود”.

كانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قد قالت، أمس السبت، إن وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية سموتريتش هددا بالانسحاب من الحكومة في حال عدم اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت حركة حماس، أمس السبت، تسلمها رد إسرائيل الرسمي على موقف الحركة بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الذي سلمته إلى الوسيطين مصر وقطر في 13 من إبريل/نيسان الجاري، مشيرة إلى أنها حال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها (للوسطاء).

وتزامن تسلُّم حماس الرد الإسرائيلي مع زيارة لوفد أمني مصري، الجمعة، إلى تل أبيب حاملا مقترحا لبلاده يتناول إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام، وفق ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، غير أنها لم تسفر عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية نفذتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9100 أسير فلسطيني، زادت أوضاعهم سوءا منذ أن بدأت حربها على غزة، وفق منظمات فلسطينية معنية بالأسرى.