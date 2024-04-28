شاهد: صواريخ المقاومة في غزة تتساقط على سديروت (فيديو)

بثت المقاومة الفلسطينية في غزة مشاهد جديدة لقصفها مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، وذلك بعد 205 أيام من بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ونشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، مشاهد لقصفها مستوطنة “سديروت” بالاشتراك مع كتائب الأنصار التابعة لحركة الأحرار الفلسطينية.

وفي بيان منفصل، أعلنت سرايا القدس أنها قصفت موقع “فجة” العسكري الإسرائيلي برشقة صاروخية.

ومنذ 205 أيام، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة، من بين أهدافها المعلنة القضاء على مقدرات المقاومة، لكن رغم ذلك تواصل المقاومة استهدافها لآليات جيش الاحتلال وجنوده المتوغلين داخل قطاع غزة، وقصفها للمستوطنات خارج القطاع.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حتى أمس السبت 34 ألفًا و454 شهيدًا، و77 ألفًا و575 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، مما استدعى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.