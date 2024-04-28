شاهد: مؤيدة لإسرائيل تحاول التحريض على طلاب معتصمين في جامعة نورث ويسترن

حاولت امرأة يهودية مؤيدة لإسرائيل التحريض على الطلاب المعتصمين في جامعة نورث ويسترن بولاية إلينوي الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المرأة أثناء اتصالها بالشرطة، زاعمة أنها محتجَزة من قبل الطلاب المشاركين في الاعتصام الذي تم فضه بالقوة لاحقا.

وردّ الطلاب المعتصمون على المرأة، مؤكدين مرات عدة بصوت عال أنها حرة في المغادرة، وأنها موجودة في المنطقة بكامل إرادتها.

ووفقا لصفحة (PALESTINE ONLINE) على منصة إكس، حاولت المرأة “التصرف كضحية، واستخدمت هويتها اليهودية سلاحا للسخرية من الضحايا الفعليين لمعاداة السامية، لكن الشرطة طلبت منها مغادرة المنطقة”.

A Jewish girl tried to walk her dog through the Northwestern University encampment and called the police although she was there voluntarily and was free to leave. She tried to act like a victim and weaponized her Jewish identity to make a mockery of actual victims of… pic.twitter.com/OiuCnoqr3u — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) April 28, 2024

واعتقلت الشرطة الأمريكية، صباح أمس السبت، نحو 100 من الطلاب المتضامنين مع فلسطين، عقب فضها اعتصاما أقيم أمام حرم جامعة نورث إيسترن في بوسطن.

وقالت إدارة الجامعة في منشور على منصة إكس “في إطار عملية الإخلاء، أوقفت الشرطة نحو 100 شخص، وأُفرج عن الطلاب الذين أظهروا بطاقات انتسابهم إلى جامعة نورث إيسترن بينما جرى توقيف من رفضوا إثبات ذلك”.

وأعلنت الجامعة في منشورها أنها ستُخضع الطلاب المشاركين في الاعتصام لإجراءات تأديبية في نطاق الجامعة وليس لملاحقة قضائية، زاعمة أن المتظاهرين هتفوا بشعارات “عنيفة مهينة ومعادية للسامية”، خلال احتجاجهم داخل الحرم الجامعي.

وخلال الأيام الماضية، شهدت عشرات الجامعات الأمريكية حراكا طلابيا كبيرا داعما لفلسطين، ورافضا للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، ومنددا بمساعدات الولايات المتحدة التي تقدمها إلى حليفتها إسرائيل. وامتد الحراك إلى جامعات أوروبية وكندية.