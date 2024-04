شاهد: مؤيدة لإسرائيل تحاول التحريض على طلاب معتصمين في جامعة نورث ويسترن

حاولت امرأة يهودية مؤيدة لإسرائيل التحريض على الطلاب المعتصمين في جامعة نورث ويسترن بولاية إلينوي الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المرأة أثناء اتصالها بالشرطة، زاعمة أنها محتجَزة من قبل الطلاب المشاركين في الاعتصام الذي تم فضه بالقوة لاحقا.

وردّ الطلاب المعتصمون على المرأة، مؤكدين مرات عدة بصوت عال أنها حرة في المغادرة، وأنها موجودة في المنطقة بكامل إرادتها.

ووفقا لصفحة (PALESTINE ONLINE) على منصة إكس، حاولت المرأة “التصرف كضحية، واستخدمت هويتها اليهودية سلاحا للسخرية من الضحايا الفعليين لمعاداة السامية، لكن الشرطة طلبت منها مغادرة المنطقة”.

A Jewish girl tried to walk her dog through the Northwestern University encampment and called the police although she was there voluntarily and was free to leave.

She tried to act like a victim and weaponized her Jewish identity to make a mockery of actual victims of… pic.twitter.com/OiuCnoqr3u

