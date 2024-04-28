كانت تحلم بميدالية أولمبية لفلسطين.. قصة استشهاد نغم أبو سمرة بالذكاء الاصطناعي (فيديو)

روت نغم أبو سمرة، عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، قصة حياتها قبل استشهادها، وحلمها بتمثيل منتخب فلسطين للكاراتيه.

وقالت نغم باللغة الإنجليزية “أتممت 26 من العمر، كنت الأخت الكبرى لثلاثة من الأشقاء، وبعد وفاة أمي أصبحت الابنة والأخت والأم”.

وأضافت “العيش في غزة المحتلة والمحاصرة دومًا كان في ذاته نوعًا من التحدي، لذا نشأت على مواجهة التحديات، وربما كان ذلك سبب عشقي لممارسة الرياضة، وتحديدًا لعبة الكاراتيه، حصلت في الـ12 من العمر على الحزام الأسود في اللعبة، وصار الجميع يتحدث عن البطلة الصاعدة بسرعة الصاروخ، وبدأ حلمي بميدالية أولمبية تحققها فلسطينية حرة لوطن مستقل”.

وتابعت “في 2017 نجحت في تحقيق المركز الأول على قطاع غزة، والمركز الثاني على عموم فلسطين، ومن ثم انضممت إلى المنتخب الوطني، ولم يكن الكاراتيه مجرد هواية ولا دراسة لكنه صار حلمًا ومسار حياة، لذا افتتحت مركزًا لتدريب الفتيات على اللعبة”.

وأردفت “لكن ما قيمة الأحلام في وطن محتل؟ في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفي غارة من غارات الاحتلال، استشهدت شقيقتي رزان و13 من أفراد العائلة، وتعرضت أنا لإصابة أدت إلى بتر قدمي وتعرضي لنزيف في المخ، حاول أبي أن يدبّر أمر سفري للعلاج في الخارج، وبعد شهر أُصبت فيه بالتهاب بكتيري على الرئة أدخلني في غيبوبة تامة، نجحت جهود أبي، ووصلت إلى مستشفى بئر العبد في سيناء المصرية، إلا أن جهود إنقاذي لم تفلح، ولفظت آخر انفاسي بعد مسيرة لم تكتمل وحلم لم يتحقق”.