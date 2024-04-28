مسؤول بوزارة الصحة في غزة: كثير من الأطفال يولدون بشكل غير مكتمل بسبب سوء التغذية (فيديو)

كشف خليل الدجران، مدير التمريض بمستشفى شهداء الأقصى في غزة، عن واقع مأساوي يعيشه الأطفال الخدج في غزة والمستشفى بشكل عام بسبب الحرب المدمرة الذي يشنها جيش الاحتلال على القطاع منذ 205 أيام.

وقال الدجران للجزيرة مباشر إن المنظومة الصحية بقطاع غزة في وضع “كارثي”، بسبب الافتقار الكبير إلى الدواء والمستلزمات الطبية، إضافة إلى قلة عدد المستشفيات.

وأضاف “32 مستشفى على مستوى القطاع خرجت من الخدمة ولم يتبق سوى 5 مستشفيات فقط، من بينها مستشفى شهداء الأقصى، وبالتالي نستقبل الحالات بأعداد كبيرة جدًّا، ونضطر لاستقبال بعضها على أرضية الاستقبال”.

وأوضح الدجران أن الكثير من الأطفال يولدون بشكل غير مكتمل، وعزا ذلك إلى سوء التغذية وعدم وجود أدوية للأمهات الحوامل.

وأشار مدير التمريض إلى أن توقف المولدات في بعض الأوقات وعدم وجود قطع غيار أدى إلى تعطل عدد كبير من أسرّة العناية للأطفال الخدج.

وطالب الدجران بضرورة فتح المعابر لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة حليب الأطفال، نظرًا للحاجة الماسّة إليه للأطفال الذين يعانون سوء التغذية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت حتى أمس السبت 34 ألفًا و388 شهيدًا، و77 ألفًا و437 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورًا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.