سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

معاريف: نتنياهو خائف ومتوتر من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (غيتي - أرشيفية)
28/4/2024-|آخر تحديث: 28/4/202402:00 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

نقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية (خاصة) عن – مصادر مطلعة لم تسمها – قولها إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “خائف ومتوتر بشكل غير طبيعي”، جراء احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ نتنياهو أجرى خلال الأيام الماضية، عددا مكثفا من المكالمات الهاتفية مع زعماء ومسؤولين دوليين في محاولة للضغط لمنع صدور هذه المذكرة، وخاصة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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وأشارت المصادر لـ”معاريف” إلى أنّ نتنياهو يحاول بشكل غير مباشر الضغط على الرئيس بايدن، للتحرك ضد إصدار المذكرة.

وأكدت المصادر لـ “معاريف” أن “نتنياهو يدرك أن مذكرة الاعتقال الدولية يمكن أن تجعله شخصا مضطهدا، لذا فهو يستثمر في جهود إحباطها يوميا”.

ولم تستبعد المصادر في حديثها إلى “معاريف” من احتمال أن تكون المرونة في الموقف الإسرائيلي تجاه قضية صفقة تبادل الأسرى، بما في ذلك الاتفاق على نهاية الحرب، جزءا من هذا الحدث.

والجمعة، قلل نتنياهو من جدوى أي مذكرات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضده، أو ضد أي من مسؤولي حكومته، قائلا إن “قرارات الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل”.

والأربعاء الماضي، تداول إعلام إسرائيلي تقارير تفيد باحتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، على خلفية الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.

وفي 19 أبريل/ نيسان الجاري، قالت القناة “12” الإسرائيلية (خاصة) إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال دولية قريبا بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين، على خلفية ارتكاب “جرائم حرب” بحق الفلسطينيين في غزة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أكثر من 112 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبت تل أبيب باتخاذ تدابير فورية لمنع وقع أعمال “إبادة جماعية” وتحسين الوضع الإنسان في غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات