هنية يستقبل حفيد نيلسون مانديلا في إسطنبول.. وهذا ما دار خلال اللقاء

استقبل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الأحد، نوكسي زويليفليل مانديلا حفيد رئيس جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا.

وقالت حركة حماس في بيان لها، إن هنية عبّر خلال اللقاء الذي جرى في إسطنبول بتركيا، عن تقديره العميق “للموقف التاريخي لجنوب إفريقيا بجلب الاحتلال لمحكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

وأضاف البيان أن هنية ثمّن “مواقف وجهود جنوب إفريقيا حكومة وشعبًا على دعمها للقضية الفلسطينية”.

وتابع البيان أن هنية عرض خلال اللقاء “الأوضاع السياسية والإنسانية الجارية، وما يقوم به قادة الاحتلال من جرائم يندى لها جبين الإنسانية”.

“العدالة تتطلب توقيف نتنياهو”

وأكد هنية “على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه ما يجري”، قائلًا إن “العدالة تتطلب توقيف نتنياهو وحكومته الإرهابية”.

وأشار رئيس حركة حماس إلى موقف نيلسون مانديلا “من القضية الفلسطينية، وهو الموقف الذي لا تزال عليه الدولة حتى اللحظة، والذي يعبّر عن البعد الإنساني والأخلاقي المنطلق من ضمير حي تجاه القضية الفلسطينية رغم الانحياز الأعمى للولايات المتحدة وبعض الدول الغربية للاحتلال وتوفير الغطاء الدولي له”.

وذكر البيان أن حفيد مانديلا قدّم التعازي لهنية في “استشهاد أبنائه وأحفاده وشهداء غزة وفلسطين، معبّرًا عن اعتزازه بمقاومة الشعب الفلسطيني وما تقوم به غزة من مواجهة الاحتلال سعيًا نحو حرّية الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه”.

وأكد الاستمرار في “الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، موجها التحية للصامدين في غزة وربوع الوطن الفلسطيني”.