هنية يستقبل نوابا وشخصيات أردنية في إسطنبول.. إليك التفاصيل

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن “الأردن يكتسب أهمية خاصة في القضية الفلسطينية، مشيدًا بحالة التضامن التي يلمسها الشعب الفلسطيني من الجماهير الأردنية التي تعبر عن نفسها دومًا وتؤكد وحدة الشعبين”.

وشدد هنية، خلال استقباله عددًا من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة في الأردن بإسطنبول، أن “على الأمة دور طليعي في إفشال مخططات الاحتلال والتصدي لها والعمل على وقف عدوانه على شعبنا وجرائمه ضد الإنسانية وما يقوم به من حرب إبادة جماعية”.

وقالت حركة حماس في بيان إن هنية استعرض، خلال اللقاء اليوم الأحد، التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة وما يقوم به من جرائم في الضفة والقدس وداخل سجون الاحتلال.

مسؤولية مشتركة

وأكد هنية “على المسؤولية المشتركة في مواجهة هذا العدوان المتصاعد ومخططات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وتفكيرها في الترحيل كأحد الحلول في الضفة والقطاع، الأمر الذي لا يمكن أن يقبل أو يسمح به شعبنا (الفلسطيني) ومقاومته أو أي من مكونات أمتنا”.

وذكر بيان حماس أن الوفد الأردني قدم التعازي إلى هنية في “استشهاد أبنائه وأحفاده وشهداء غزة وفلسطين، معبرين عن اعتزازهم بمقاومة الشعب الفلسطيني وما تقوم به غزة وأهلها من مواجهة الاحتلال سعيًا نحو حرية الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه”.

وأضاف أن الوفد شدد على الثبات في الوقوف إلى جانب “أبناء شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.