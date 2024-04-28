30 عسكريا في جيش الاحتلال يرفضون أوامر الاستعداد لعملية رفح لهذا السبب
هذا الأمر يشير إلى ارتفاع مستوى الاستنزاف في قوة الاحتياط
قالت القناة (12) الإسرائيلية، إن نحو 30 ضابطًا وجنديًا احتياطيًا من لواء المظليين في جيش الاحتلال، رفضوا أوامر الاستعداد للعملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت القناة، مساء الأحد، إن “قرابة 30 جنديًا من لواء المظليين الاحتياطي الملحقة بلواء المظليين النظامي، تلقوا أمرًا بالاستعداد للعمل في رفح، لكنهم أبلغوا قادتهم أنهم مرهقون ولم يعودوا قادرين على القتال”.
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30 לוחמי מילואים בצנחנים הודיעו שלא יתייצבו בגלל שחיקה – והמפקד ענה: "נרגיש את זה כשנרוץ לחלץ פצועים, ואז יהיה מאוחר"https://t.co/O2KReeG8NZ | @ndvori pic.twitter.com/uAkczokP3Q
— החדשות – N12 (@N12News) April 28, 2024
ارتفاع مستوى الاستنزاف في قوة الاحتياط
وذكرت أن قادة لواء المظليين قالوا إنهم “لن يجبروا ضباط وجنود الاحتياط على المشاركة بالعملية العسكرية برفح، وفي كل الأحوال لن تكون هناك فجوة عملياتية”.
وأوضحت أن هذا الأمر “يشير إلى ارتفاع مستوى الاستنزاف في قوة الاحتياط بعد أشهر من القتال في القطاع”.
وفي وقت سابق الأحد، قال جيش الاحتلال إن رئيس أركانه هرتسي هاليفي أقر خطط مواصلة الحرب في قطاع غزة، مع قائد القيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان وجميع قادة الفرق والألوية التابعة للقيادة.
وقال موقع “واللا” العبري، إن رئيس الأركان أقر خلال المناقشة خطط عملياته لاجتياح رفح جنوبي قطاع غزة.
يأتي هذا بعد يوم من تصريح وزير الخارجية يسرائيل كاتس أنه سيتم تعليق عملية رفح إذا تم التوصل لاتفاق تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).