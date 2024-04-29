أمينة غنّام.. من هي خنساء الضفة الغربية؟ وما قصة استشهاد أبنائها؟

خنساء جديدة في فلسطين.. أُطلق هذا اللقب على السبعينية أمينة غنّام من مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد استشهاد أربعة من أبنائها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت أمينة للجزيرة مباشر إن مِن أبنائها مَن استشهد قصفا بطائرة مسيّرة ومنهم من استشهد برصاص قناص، كما توفي ابنها الخامس عبد اللطيف غنام حزنا وقهرا على أشقائه الشهداء وبعد معاناته مع مرض السرطان.

وذكرت أمينة أن ولديها أحمد وعامر استشهدا في 19 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد استهدافهما بطائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي خلال الاقتحام الثاني لمخيم نور شمس، مضيفة أن العائلة لم تتمكن من الوصول الى جثتيهما جراء حصار المخيم لأكثر من يومين.

وجع جديد

أما عن تفاصيل استشهاد ابنيها سليم ومحمود خلال العملية العسكرية التي شنها الاحتلال على المخيم أخيرا، فقالت أمينة غنام إنهما كانا يحاولان الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة بينما كان المخيم محاصرا من قوات الاحتلال فلم يتمكنا من الوصول للمسجد وعادا إلى المنزل.

وأضافت أنه خلال ذهاب ابنها سليم إلى منزله، أطلق قناص من قوات الاحتلال الرصاص عليه مما أدى إلى إصابته، ونُقل إلى داخل المنزل ليبقى هناك، وظل ينزف أمام والدته لأكثر من خمس ساعات حتى استشهد بين أحضانها.

وبينما كانت الأم تنتظر وصول ابنها محمود لوداع شقيقه سليم، فوجئت باستشهاده هو أيضا بعد أن أطلق جيش الاحتلال الرصاص عليه في ساحة المخيم مع شبان آخرين حاولوا النجاة بأرواحهم.

وقالت أمينة غنام إنها “سجدت شكرا لله على اختيار أبنائها للشهادة”، مضيفة أنها وزوجها وجميع أفراد العائلة يحتسبون أبناءهم من الشهداء، وصابرون على ما حدث.