استقالة حمزة يوسف من رئاسة الحكومة الاسكتلندية

أعلن حمزة يوسف، اليوم الاثنين، استقالته من رئاسة الحكومة الاسكتلندية لعجزه عن تشكيل ائتلاف جديد، بعد أيام قليلة من إنهائه اتفاق الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الذي يتزعمه وحزب الخضر.

وانتُخب يوسف (39 عاما) زعيما للحزب الوطني الاسكتلندي في مارس/آذار 2023، بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستورغن بعد 9 سنوات في السلطة.

جسَّد يوسف -وهو أول زعيم مسلم لحكومة في غرب أوروبا- الاستمرار مع سلفه، واستمر في مناصرة النضال من أجل استقلال اسكتلندا على الرغم من تراجع شعبية حزبه.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده بمقره الرسمي في أدنبره أن تجاوز الانقسامات السياسية الحالية “لا يمكن أن يتم إلا عبر شخص آخر في السلطة”، مشيرا إلى أنه سيبقى في منصبه حتى تعيين خلف له.

وتأتي استقالته بعد 4 أيام على انهيار الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب الخضر، بعد تخلي الحكومة المفوَّضة عن تعهد طموح بشأن المناخ.

كما عارض حزب الخضر قرار الحكومة الأخير بتعليق إصدار قانون مثير للجدل يسهّل تغيير الجنس.

First Minister @HumzaYousaf has announced that he will stand down as First Minister.

He will remain in office until a successor is in place.

Find out more: https://t.co/6cKZYIxDXD pic.twitter.com/fs0Wz60PNW

— Scottish Government (@scotgov) April 29, 2024