استقالة حمزة يوسف من رئاسة الحكومة الاسكتلندية

أعلن حمزة يوسف، اليوم الاثنين، استقالته من رئاسة الحكومة الاسكتلندية لعجزه عن تشكيل ائتلاف جديد، بعد أيام قليلة من إنهائه اتفاق الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الذي يتزعمه وحزب الخضر.

وانتُخب يوسف (39 عاما) زعيما للحزب الوطني الاسكتلندي في مارس/آذار 2023، بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستورغن بعد 9 سنوات في السلطة.

جسَّد يوسف -وهو أول زعيم مسلم لحكومة في غرب أوروبا- الاستمرار مع سلفه، واستمر في مناصرة النضال من أجل استقلال اسكتلندا على الرغم من تراجع شعبية حزبه.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده بمقره الرسمي في أدنبره أن تجاوز الانقسامات السياسية الحالية “لا يمكن أن يتم إلا عبر شخص آخر في السلطة”، مشيرا إلى أنه سيبقى في منصبه حتى تعيين خلف له.

وتأتي استقالته بعد 4 أيام على انهيار الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب الخضر، بعد تخلي الحكومة المفوَّضة عن تعهد طموح بشأن المناخ.

كما عارض حزب الخضر قرار الحكومة الأخير بتعليق إصدار قانون مثير للجدل يسهّل تغيير الجنس.

First Minister @HumzaYousaf has announced that he will stand down as First Minister. He will remain in office until a successor is in place. Find out more: https://t.co/6cKZYIxDXD pic.twitter.com/fs0Wz60PNW — Scottish Government (@scotgov) April 29, 2024

ومع تخلي حلفائه الخضر عنه، فشل الحزب الوطني الاسكتلندي، على الرغم من هيمنته على البرلمان الذي يشغل فيه 63 مقعدا من أصل 129، في العثور على شركاء جدد، وبات بحكم الأقلية.

وتفادى يوسف بتقديمه الاستقالة التصويت هذا الأسبوع على مذكرتَي حجب ثقة عنه شخصيا وأخرى تستهدف حكومته، قدّمهما حزب المحافظين وحزب العمال المعارضان.

وكان الخضر قد أعلنوا أنهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء، مما يترك فرص بقاء يوسف في السلطة ضئيلة.

ودافع يوسف، اليوم الاثنين، عن قراره إنهاء اتفاق التحالف مع الخضر بالقول “كان القرار الصائب بالنسبة للبلاد”، وأقر بأنه “لم يقدّر بشكل جيد الألم والغضب” الذي تسبب فيهما.

وكان يوسف قد دخل التاريخ السياسي ليس بالمملكة المتحدة فقط ولكن في الغرب عموما، بصفته أول مسلم يتقلد منصب رئيس الوزراء في بلد غربي.

وعُرف حمزة أخيرا بمواقفه الحادة تجاه إسرائيل، وانتقاده موقف الحكومة البريطانية من الحرب في غزة.

وطالب أعضاء الحكومة والمعارضة البريطانية بأن “يطأطئوا رؤوسهم خزيا، ونحن نشهد مجزرة يُقتل فيها آلاف الأطفال والنساء في غزة”.

وأكد يوسف دعمه التحقيق المستمر الذي تقوم به محكمة العدل الدولية بشأن ما يمثل خرقا للقانون الدولي وجرائم الإبادة، وقال إن على واشنطن ولندن الضغط على إسرائيل لوقف ما تقوم به في غزة فورا.