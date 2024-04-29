الناطق باسم الأونروا يكشف حقيقة تصريحات الاحتلال عن مساعدات غزة (فيديو)

اعتبر عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، أن تصريحات الاحتلال حول إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، مخلّة.

وقال أبو حسنة، للجزيرة مباشر، إن الاحتلال بالفعل سمح بزيادة دخول الشاحنات ووصلت إلى 190 شاحنة يوميًّا.

ثم استدرك قائلًا إن حرية وصول الشاحنات أمر مهم، لكن “عندما نُمنع نحن من الوصول لشمال القطاع ونحن شريان الحياة بالنسبة للفلسطينيين، من سيقوم بتوزيع هذه المواد؟ من سيشرف على أن يكون التوزيع عادلًا وأن نبتعد عن الفوضى؟”.

وأضاف “القضية ليست فقط أن تزيد عدد الشاحنات بنسبة الثلث مقارنة بالعدد الذي كان يدخل قبل 7 أكتوبر (550 شاحنة)، قبل الحرب كان هناك قطاع زراعي وصناعي منتج وكانت الأوضاع مقبولة، لكن اليوم إذا أردنا أن نترجم القطاع الزراعي والحيواني والصناعي إلى إعداد شاحنات تدخل من الخارج، فنحن نحتاج إلى آلاف الشاحنات يوميًّا”.

ادعى الاحتلال زيادة المساعدات.. الناطق باسم الأونروا يكشف حقيقة تصريحات متحدث الجيش الإسرائيلي#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/DYvAaLfo7n — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 28, 2024

وأشار أبو حسنة إلى ضرورة ضمان حرية وصول الشاحنات وتوزيعها وتنوع المواد التي تدخل، لافتًا إلى أهمية إنعاش القطاع التجاري بغزة نظرًا لأنه مشلول جراء الحرب، وفقًا لتعبيره.

وحذر الناطق باسم الأونروا، من اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لرفح، موضحًا أن المدينة التي تقع أقصى جنوب قطاع غزة بها أهم المعابر التي تدخل عبرها المساعدات، معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم، متسائلًا “فما الذي سيحدث لإدخال المساعدات؟” في حال اجتياح رفح.