جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع مخاوف نتنياهو من إصدار “الجنائية الدولية” أمرا باعتقاله (فيديو)
هذه المذكرة تأخرت كثيرًا
تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع الخبر الذي نشرته صحيفة (معاريف) الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخشى من إصدار مذكرة اعتقال ضده بسبب جرائم الحرب في غزة، قائلين إن هذه المذكرة قد تأخرت كثيرًا في حق من قام بالقتل والتجويع للفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني وقتلت أكثر من 35 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء.
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وقال مشاركون من أهمية إصدار هذه المذكرة لأن نتنياهو ودولة الاحتلال الإسرائيلي لا تلتزم بأي قرارات من المؤسسات والهيئات الدولية على حد وصفهم، مشيرين إلى أن إسرائيل تجاهلت التدابير التي أقرتها بها محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في غزة تحت غطاء ودعم من الولايات المتحدة.
وشددوا على ضرورة منع الولايات المتحدة من التصويت في مجلس الأمن وفقا للمادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة لأنها طرف أصلي في النزاع بدعمها العسكري والمالي والسياسي لدولة الاحتلال.