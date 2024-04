رئيسة جامعة كولومبيا: لن نسحب استثماراتنا من إسرائيل

أعلنت رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية، نعمت شفيق، فشل المفاوضات مع الطلاب المعتصمين في حرم الجامعة دعمًا لغزة.

وقالت نعمت، في بيان نشرته الجامعة اليوم الاثنين، إن الجامعة لم تصل إلى اتفاق مع الطلاب المتظاهرين من أجل فض الاعتصام.

وأكدت نعمت استمرار الجامعة في الاستثمار في إسرائيل وعدم قطع علاقاتها الاقتصادية معها، قائلة “الجامعة لن تسحب استثماراتها من إسرائيل”، وكان ذلك هو المطلب الرئيسي للطلاب.

وأضافت “عرضنا وضع جدول زمني لمراجعة مقترحات الطلاب”، مطالبة الطلاب المعتصمين بفض اعتصامهم، مشيرة إلى أن الحرم الجامعي يعاني الانقسامات بشأن الحرب على غزة.

واتهمت رئيسة جامعة كولومبيا الاعتصام بخلق بيئة معادية لليهود داخل الجامعة، وقالت “الاعتصام خلق بيئة غير مرحبة للعديد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود، ويجب أن نأخذ في الاعتبار حقوق الجميع”.

وأشارت نعمت إلى أن الجامعة “ليس لديها نية لقمع التعبير أو الحق في الاحتجاج السلمي، ووفرت مساحة واسعة للاحتجاجات”.

Please visit the link to read the complete message from President Shafik: https://t.co/aOqZVezkfe pic.twitter.com/tbdvizhQe1

— Columbia University (@Columbia) April 29, 2024