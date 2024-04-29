زعيم المعارضة الإسرائيلية: لا أحد يفهم سياسة الحكومة

يرى زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن سياسة الحكومة الإسرائيلية لا يفهمها أحد، وأنها في حالة اضطراب.

وكتب لابيد في تغريدة على حسابه في “إكس”، اليوم الاثنين، “الحكومة الإسرائيلية في حالة اضطراب كامل، ليس لديها سياسة يفهمها أحد، ولا رؤية”.

وأضاف “إذا كنت لا تصدقني لأنني رئيس المعارضة، اسأل غيرك، اسأل سكان الشمال، اسأل سكان قطاع غزة، اسأل أهالي المختطفين، اسأل رؤساء الأجهزة الأمنية، اسأل جنود الاحتياط”.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وجّه لابيد العديد من الانتقادات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، مطالبًا بضرورة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وأمس الأحد، قال لابيد، في تصريح لهيئة البث الإسرائيلية، إن الدافع الوحيد لنتنياهو هو الصمود السياسي وليس إعادة الأسرى، مضيفًا أنه “من المستحيل البدء في عملية تعافي المجتمع الإسرائيلي بدون المختطفين”.

من جهته، قال موقع (كان) التابع لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن القيادة الإسرائيلية منقسمة بشأن مستقبل الحرب في قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بالعملية العسكرية في رفح وصفقة تبادل الأسرى.

وأضاف الموقع أن عضوا بارزا في مجلس الوزراء المصغر اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه لا يرغب مطلقا في عقد صفقة لتبادل الأسرى.

ونقل الموقع عن عضو المجلس أن “نتنياهو يضع عراقيل أمام ذلك، ويقسّم كل مرحلة في العملية التفاوضية إلى ثلاثة أقسام ليتمكن من السيطرة على وتيرة المفاوضات، ومعرفة ردود الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش”.