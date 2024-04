سويسرا.. إغلاق معهد أبحاث بسبب منشور يدعم فلسطين

فوجئ ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بقيام جامعة برن السويسرية بإغلاق “معهد بحوث الشرق الأوسط والمجتمعات الإسلامية” بسبب منشور يدعم الفلسطينيين نشره أحد أكاديميي المعهد.

وأعاد رواد مواقع التواصل خبرًا كانت الجامعة قد نشرته بشأن قرار إغلاق المعهد، معبّرين عن صدمتهم من قرار إدارة الجامعة.

وذكرت إدارة جامعة برن في بيان أن قرار إغلاق المعهد بوضعه الحالي جاء بناءً على نتائج التقرير الذي أُعد في إطار التحقيق الإداري.

وأضاف البيان أنه “سيعاد تنظيم” الأعمال المتعلقة بالموضوع.

The Swiss University of Bern dissolves the Institute for the Study of the Middle East and Muslim Societies and begins an investigation into its director after research conducted by Palestinian-born professor Najma Idris on the Arabs of 1948.https://t.co/kegLMUtKZt

— Free Palestine (@simsimsameer) April 27, 2024